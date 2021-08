Taux de change : cours des principales devises ce 5 aout

Le marché des devises en Algérie patauge depuis plusieurs mois dans une léthargie sans précédent. La crise sanitaire, la fermeture des frontières, ainsi que la flambée des cas de contaminations ces jours-ci, sont toutes des raisons qui font que ce marché tourne encore au ralenti.

Sur le marché noir, et plus exactement au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes essayent malgré tout de faire tourner leurs affaires. Aujourd’hui, le 05 aout 2021, un seul Euro s’échange contre 208 Dinars Algériens à l’achat et contre 210 Dinars à la vente. La monnaie unique européenne connait donc une petite hausse.

Concernant la monnaie étasunienne, un stabilité s’observe ces derniers jours, et ce, après une tendance haussière qui a été affichée auparavant. Aujourd’hui, un seul Dollar Américain s’échange contre 176 dinars Algériens à l’achat et contre 179 Dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling garde toute sa valeur sur le marché parallèle. Un seul Poud est cédé par les cambistes contre pas moins de 235 dinars Algériens à l’achat et 239 dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale continue sa dégringolade. Face à un Dollar Américain stable, et un Euro qui retrouve des couleurs, le Dinar Algérien reste faible et hors compétition.

Aujourd’hui, le Dollar Américain s’échange au niveau de la Banque d’Algérie contre 134.60 dinars Algériens à l’achat et contre 134.69 dinars Algériens à la vente.

La monnaie unique européenne, après quelques jours de baisse consécutifs, commence à retrouver ses forces. Un seul Euro s’échange contre 159.73 dinars Algériens à l’achat et contre 159.80 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling s’échange toujours très cher. Un seul Pound est cédé contre 187.65 dinars Algériens à l’achat et contre 187.70 dinars Algériens à la vente.