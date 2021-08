Taux de change : cours des principales devises ce 3 aout

Sur le marché des devises en Algérie, rien n’empêche le Dinar Algérien de poursuivre sa dégringolade. Face aux devises principales, la monnaie nationale demeure très faible et hors compétition. L’Euro et le Dollar Américain continuent quant à eux de régner en maitres incontestés sur les deux marchés parallèle et officiel.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes continuent de faire marcher leurs petites affaires malgré la fermeture des frontières et la crise sanitaire qui paralysent le pays depuis plus d’une année. Aujourd’hui, le 03 aout 2021, la valeur de la monnaie unique européenne reste toujours stable. Un seul Euro s’échange contre 207 dinars Algériens à l’achat et contre 209 Dinars Algériens à la vente.

La monnaie étasunienne semble avoir retrouvé sa stabilité après plusieurs semaines ou elle ne cessait d’affirmer une tendance haussière. Un seul Dollar Américain s’échange aujourd’hui contre 175 Dinars Algériens à l’achat et 177 dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling reste la monnaie la plus chère du marché. En effet, un seul Pound s’échange contre 235 Dinars Algériens à l’achat et contre 239 Dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne se porte guère mieux. Le Dollar Américain et l’Euro continuent de trôner sur le marché tandis que le Dinar Algérien poursuit sa dégringolade.

Un seul Euro s’échange aujourd’hui à la banque d’Algérie contre 159.91 dinars Algériens à l’achat et contre 159.98 dinars Algériens à la vente.

Le Dollar Américain coute, dans les guichets de la banque d’Algérie, 134.58 dinars Algériens à l’achat et 134.59 dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling a connu une légère baisse aujourd’hui. Un seul Pound s’échange contre 187.33 dinars Algériens à l’achat et contre 187.41 dinars Algériens à la vente.