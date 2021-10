Taux de change : cours des principales devises ce 29 octobre

La valeur de la monnaie nationale stagne depuis des années. Aucune hausse ou réévaluation n’a été enregistré. Le dinar algérien est un des plus faibles au Maghreb notamment en comparaison avec la monnaie des deux voisins.

Face aux devises principales, il parait tout minable. C’est ce que nous confirmons de jours en jours au niveau du marché interbancaire des changes d’Alger. En effet, le tableau publié sur le site de la banque d’Algérie fait état ce samedi 29 octobre d’un seul dollar contre 137.1507 dinars à l’achat et contre 137.1657 à la vente.

L’euro par ailleurs s’échange un peu plus cher que la monnaie étasunienne. Un seul euro est cédé aux guichets de la banque d’Algérie contre 158.9714 dinars à l’achat et contre 159.0436 à la vente. Quant à la monnaie britannique, elle s’échange contre 188.5751 dinars à l’achat et contre 188.6476 dinars à la vente.

Le marché noir

Après des mois de fermetures des frontières, les cambistes au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger reprennent enfin leurs activités. En effet, les devises principales s’échangent excessivement cher au marché noir notamment à la suite du renforcement des vols internationaux et traversées maritimes.

Un seul dollar américain s’échange au Square Port-Saïd contre 183 dinars algériens à l’achat et contre 186 dinars algériens à la vente. La monnaie européenne est quant à elle, cédé par les cambistes contre 215 dinars algériens à la vente et contre 213 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la livre streling garde toute sa valeur. Il s’agit de la prestigieuse monnaie britannique qui est proposé au marché parralèlle contre 240 Dinars algériens à la vente et contre 243 Dinars algériens à l’achat.