Taux de change : cours des principales devises ce 16 octobre

Le dinar Algériens poursuit sa dégringolade. Depuis quelques années déjà, la monnaie nationale a perdu sa valeur et est devenu l’une des plus faibles dans la région maghrébine, créant ainsi une chute du pouvoir d’achat et une augmentation vertigineuse de l’inflation.

La monnaie nationale ne se porte pas, que cela soit au niveau de la Banque d’Algérie ou pire encore dans le marché Parallèle. Loin de concurrencer l’euro ou le Dollar qui s’échange de plus en plus chères. Pour ce samedi 16 octobre 2021, les cotations officiels indiquent qu’un seul euro est échangé contre 159.1744 dinars algériens à l’achat et contre 159.2329 à la vente.

Par ailleurs, un dollar est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 137.0893 dinars algériens à l’achat et contre 137.1043 à la vente. Quant à la livre sterling, elle ne perd pas valeur et demeure toujours la plus chère. En effet, Un pound s’échange contre 187.7678 dinars algériens à l’achat et contre 187.8141 dinars algériens à la vente.

Le marché parallèle

Suite à la réouverture des frontières aériennes et maritimes ainsi que l’ajout de nouveaux vols, les cambistes peuvent enfin mener leurs affaires. Les principales devises s’échangent extrêmement chers notamment l’Euro. Ce dernier est cédé contre 211.5 dinars algériens à l’achat et contre 213.5 dinars algériens à la vente, et ce, pour uniquement un seul euro.

Les cambistes proposent en outre, un seul dollar contre 181 dinars algériens à l’achat et contre 183 dinars algériens à la vente. Enfin, et avec l’ajout des vols avec de nouvelles destinations à savoir Dubaï et Londres, la livre Sterling sera de plus en pus demandé. Un seul pound est échangé au niveau du marché noir contre 242 dinars algériens à la vente et contre 240 dinars algériens à l’achat.