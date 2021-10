Taux de change : cours des principales devises ce 14 octobre

En pleine crise inflationniste, le Dinar algérien poursuit sa dérive et s’éloigne de toute tentative de concurrence devant les principales devises. L’euro et le dollar américain trônent pendant ce temps sur les deux marchés parallèles et officiel.

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale continue sa descente aux enfers. Devant la monnaie unique européenne et la monnaie étasunienne, le dinar Algérien reste faible, et loin de tout signe de redressement.

En effet, la valeur de la monnaie unique européenne a connu une autre légère hausse aujourd’hui, le 14 octobre, à la banque d’Algérie. Un seul euro est échangé contre 168.65 Dinars algériens à la vente et contre 168.71 Dinars algériens à l’achat.

En ce qui concerne la monnaie étasunienne, sa valeur ne cesse d’inscrire des records ces derniers mois. Aujourd’hui, un dollar est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 137.36 Dinars algériens à la vente et 137.35 Dinars algériens à l’achat.

La Livre Sterling enfin s’échange toujours très cher. Un seul pound vaut 187.15 Dinars algériens à l’achat et 187.22 Dinars Algériens à la vente.

Marché noir

Au square Port-Saïd dans la capitale Alger, les choses sont nettement pires pour la monnaie nationale. Chez les cambistes, il suffit d’un soupçon d’une augmentation de la demande pour que la valeur des devises flambent.

C’est le cas de la monnaie unique européenne, qui, depuis l’ouverture des frontières et l’ajout de vols puis de traversées maritimes, a vu sa valeur renforcée. Un euro s’échange aujourd’hui au marché noir contre 212.50 Dinars à l’achat et contre 214.50 Dinars algériens à la vente.

Le dollar américain quant à lui est cédé par les cambistes contre 182 Dinars a l’achat et 184 Dinars a la vente. La Livre Sterling enfin garde toute sa valeur. Un seul Pound est cédé au marché parallèle contre 243 Dinars algériens à la vente et contre 241 Dinars algériens à l’achat.