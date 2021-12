Taux de change : cours des principales devises ce 11 décembre

Les prix de l’euro et du dollar ont explosé depuis la réouverture des frontières aériennes et maritimes. Sur le marché noir et officiel, la monnaie nationale n’a plus de valeur face aux principales devises.

En effet, un seul euro s’échange au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre pas moins de 157.12 dinars algériens à l’achat et 157.15 dinars algériens à la vente. Un seul dollar s’échange au prix de 138.77 dinars algériens à l’achat et contre 138.87 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, le dollar canadien est cédé contre pas moins de 109.62 dinars algériens à l’achat et 109.67 dinars algériens à la vente. Quant à la monnaie britannique, l’unité s’échange contre 183.24 dinars algériens à l’achat et 183.34 dinars algériens à la vente.

Le taux de change au marché noir

Sur le marché informel, les prix des devises sont encore plus chers. Les taux de change au square Port-Saïd, dans la capitale Alger traduisent parfaitement la dégringolade que connait le dinar. Pour un seul euro, les cambistes exigent environ 212 dinars algériens à l’achat et 214 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie étasunienne, les prix ont considérablement augmenté. Ce samedi, 11 décembre, un seul dollar s’échange au prix de 188 dinars algérien à l’achat et 191 dinars algérien à la vente.

Le dollar canadien est quant à lui cédé contre 143 algériens à l’achat et 146 dinars algériens à la vente. En conclusion, c’est la livre sterling qui demeure la plus chère. Une monnaie prestigieuse qui ne perd jamais sa valeur. Un seul pound équivaut à 248 dinars algériens à l’achat et 252 dinars algérien à la vente.