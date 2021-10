Taux de change : cours des principales devises ce 09 octobre

La monnaie nationale connait depuis quelques mois des fluctuations récurrents, la dégringolade se poursuit. Que cela soit sur le marché noir ou bien à la banque d’Algérie, devant les principales devises, le dinar algérien atteint les plus bas niveaux

Pour ce samedi 09 octobre, le taux de change de la monnaie national en Euro s’est stabilisé au niveau de la Banque d’Algérie, mais a légèrement augmenté au square Port-Saïd. En effet, un seul euro s’échange contre 208.17 dinars algériens à l’achat et pour 210.48 dinars algériens à la vente.

Pour ce qui est de la monnaie étasunienne, les cambistes proposent un seul dollar pour 180 dinars algériens à l’achat et 182 dinars algériens à la vente. Quant à la livre sterling, elle s’échange contre 245.13 dinars algériens à l’achat et 247.86 à la vente.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

Au niveau de la Banque d’Algérie, la valeur de la monnaie unique européenne connait une certaine stabilité depuis quelques jours. Un seul Euro s’échange aujourd’hui à la banque d’Algérie contre 158.81 dinars algériens à l’achat et contre 158.87 dinars algériens à la vente.

Le Dollar américain s’échange cependant à un prix beaucoup moins cher que celui proposé par les cambistes. Un seul dollar est cédé contre 137.30 dinars algériens à l’achat et 137.31 dinars algériens à la vente.

Enfin, Le Pound demeure le plus cher et le moins accessible. Les cotations de la banque d’Algérie affichent aujourd’hui, un taux de change de 186.37 dinars algériens contre un seul pound à l’achat et 186.44 dinars algériens pour un seul pound à la vente.