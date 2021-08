Taux de change : cours de l’Euro et du Dollar face au Dinar ce 24 aout

Les principales devises s’échangent très cher sur les deux marchés parallèle et officiel en Algérie, et ce, tandis que la monnaie nationale poursuit son interminable déclin. Le Dinar Algérien, qui ne donne aucun signe d’un proche redressement, est loin de rivaliser avec l’Euro qui règne sur le marché noir et avec le Dollar Américain qui sans cesse inscrit des records à la banque d’Algérie.

Au square Port-Saïd, sanctuaire du marché noir en Algérie, les cambistes sont plutôt optimistes. L’ajout de nouveaux vols internationaux pourrait accélérer leur business. Mais pour le moment, les affaires vont toujours au ralenti, un seul euro s’échange aujourd’hui, le 23 aout, contre 209.50 dinars algériens à l’achat et 211 dinars algériens à la vente.

La monnaie étasunienne, après ses records inscrits sur le marché officiel, repart à la hausse sur le marché noir. En effet, un seul Dollar Américain s’échange chez les cambistes contre pas moins de 180 dinars Algériens à la vente et contre 177 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la Livre Sterling ne bouge pas d’un iota. Un seul Pound est cédé contre 239 dinars algériens à la vente et contre 236 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale est loin de se porter mieux. Face au dollar et à l’Euro, le Dinar Algérien reste très faible, et incapable de rivaliser.

En effet, un seul euro s’échange aujourd’hui dans les guichets de la banque d’Algérie contre 158.97 dinars algériens à l’achat et contre 159.03 dinars algériens à la vente.

Le Dollar Américain s’échange quant à lui contre 135.64 dinars algériens à l’achat et contre 135.66 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling enfin est cédée contre 185.13 dinars algériens pour un seul Pound à l’achat, et contre 185.15 dinars algériens pour un seul Pound à la vente.