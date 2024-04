Taux de change Banque et marché noir : quelle tendance adoptent les devises ce 21 avril ?

Les dernières données des cours de change de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 18 au 22 avril 2024, dévoilent une stabilité relative des principales devises étrangères, telles que l’euro et le dollar américain.

Selon les chiffres officiels, l’euro maintient une constance, avec un taux d’achat de 143.50 dinars algériens et un taux de vente de 143.57 dinars algériens. De même, le dollar américain affiche des valeurs stables, s’échangeant à un taux d’achat de 134.31 dinars algériens et un taux de vente de 134.33 dinars algériens.

Cependant, une réalité contrastée émerge sur le marché noir, notamment du Square Port Saïd d’Alger. Là-bas, l’euro et le dollar américain s’échangent à des tarifs nettement supérieurs, atteignant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente pour l’euro, et à 222.00 dinars algériens à l’achat et 224.00 dinars algériens à la vente pour le dollar américain.

Alors que des écarts significatifs continuent de creuser entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une tendance relativement stable caractérise les taux de change des principales devises étrangères.

En somme, le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des cours de change des devises étrangères pour ce dimanche 21 avril 2024, en comparant les valeurs officielles et celles du marché parallèle :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.50 143.57 238.00 240.00 Dollar US ($) 134.31 134.33 222.00 224.00 Livre Sterling (₤) 167.55 167.64 275.00 277.00 Dollar CAN ($C) 97.66 97.68 159.00 161.00 Dirham EAU (AED) 36.56 36.58 58.00 60.00

L’Algérie domine le classement des réserves de devises en Afrique

Dans le paysage économique africain, l’Algérie brille de sa position de leader, détenant fièrement la première place parmi les cinq nations du continent possédant les plus importantes réserves de devises. Avec un montant impressionnant avoisinant les 64,6 milliards de dollars, elle surclasse ses homologues africains, illustrant ainsi une gestion financière solide et confiante.

Cette réussite témoigne de la robustesse de l’économie algérienne et de sa capacité à administrer efficacement ses affaires financières à l’échelle internationale. Au cours des six derniers mois, les réserves de change algériennes ont connu une croissance remarquable, stimulées par une injection de fonds de l’ordre de 20 milliards de dollars, portant le total à une impressionnante somme de 85 milliards USD. Cette ascension fulgurante s’érige comme un indicateur positif pour l’économie nationale, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Les réserves de change jouent un rôle fondamental dans la santé économique d’un pays. Elles constituent une réserve de valeur, constituée de devises étrangères ou d’or, détenue par la Banque centrale. Leur utilité se manifeste notamment dans la capacité à compenser les déficits commerciaux sans avoir à recourir à l’endettement extérieur, soulignant ainsi la capacité d’autofinancement de l’économie algérienne.

