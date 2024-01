Taux de change Banque et marché noir : quelle est la tendance des devises ce 16 janvier ?

Dans l’arène complexe des marchés des devises, l’euro maintient une position robuste, coté à 147.19 dinars algériens à l’achat et à 148.26 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Malgré une relative stabilité dans cette enceinte réglementée, l’euro ne reste pas à l’abri des soubresauts du marché parallèle, où sa valeur persiste à des niveaux significativement élevés, culminant à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente.

Dans cette valse des devises, le dollar américain demeure une figure centrale, captant l’attention et dictant les tendances sur les marchés de changes. Au sein du marché réglementé de la Banque d’Algérie, le dollar affiche sa présence avec une valeur de 134.39 dinars algériens à l’achat et 134.40 dinars algériens à la vente. Cependant, dans les dédales du marché parallèle, situé au Square Port Saïd d’Alger, épicentre effervescent des transactions informelles, le dollar américain s’affiche à des hauteurs significatives. En effet, les taux observés dans cet environnement non réglementé dévoilent une dynamique différente, avec le dollar s’échangeant à des valeurs substantiellement plus élevées, atteignant 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie et marché informel : qu’en est-il de la livre sterling ?

Poursuivant notre exploration des fluctuations monétaires, la livre sterling britannique se positionne en Banque avec un taux d’achat de 171.26 dinars algériens par unité, et une vente à 171.30 dinars algériens. Ces données officielles fournissent un éclairage précis sur la performance de la monnaie britannique sur le marché formel. Par ailleurs, la livre britannique, au sein du marché parallèle, dévoile des taux de négociation distincts, atteignant 262.00 dinars algériens à l’achat et 265.00 dinars algériens à la vente. Ces chiffres soulignent la nature fluide et adaptative des transactions informelles, où les variations peuvent être plus prononcées, reflétant les dynamiques spécifiques du marché parallèle.

En synthèse, ces données mettent en lumière les disparités manifestes entre les taux de change observés sur le marché officiel et ceux prévalant sur le marché informel pour ce mardi 16 janvier 2024 :