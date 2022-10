Taux de change banque et marché noir : l’euro en hausse ce 28 octobre

La monnaie européenne semble regagner du terrain après avoir traversé plusieurs semaines consécutives de baisse et de stagnation sur les deux marchés, officiel et parallèle. Ce vendredi 28 octobre 2022, l’euro a enregistré une nouvelle hausse à la Banque d’Algérie et au Square d’Alger.

Pour ce vendredi 28 octobre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 140.99 dinars algériens à l’achat et contre 141.04 dinars algériens à la vente. En légère hausse, l’euro s’est aussi rattrapé sur le marché noir des devises. En effet, les cambistes du Square d’Alger échangent désormais l’euro unique contre 216.50 dinars algériens à l’achat et contre 218.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, la monnaie américaine unique s’est fixée à 140.17 dinars algériens à l’achat et à 140.18 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Tandis que sur le marché noir des devises, le billet vert devance son homologue européen. Car le dollar unique s’échange contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 225.00 dinars algériens à la vente au marché noir.

Quels sont les taux de change du dinar face au dollar canadien et à la livre sterling ?

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent que le dollar canadien unique s’échange contre 103.18 dinars algériens à l’achat et contre 103.19 dinars algériens à la vente. Sur le marché parallèle, les cambistes échangent la monnaie canadienne unique contre 157.0 dinars algériens à l’achat et contre 160.00 dinars algériens à la vente.

Concernant la livre sterling, elle s’affiche à 162.44 dinars algériens à l’achat et à 162.51 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de change. Alors que sur le marché noir des devises, la monnaie du Royaume-Uni s’est fixée à 240.00 dinars algériens à l’achat et à 243.00 dinars algériens à la vente.