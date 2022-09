Taux de change banque et marché noir : l’euro baisse ce 25 septembre

Les cours des principales devises face au dinar n’affichent pas de très grand changements ce dimanche 25 septembre 2022. La tendance reste cependant en baisse et chute particulière pour ce qui en est de l’euro qui reste en dessous du dollar américain, et qui s’échange désormais contre le dinar à sa plus réduite valeur depuis des années.

la Banque d’Algérie affiche qu’un euro s’échange contre 137,6 dinars à l’achat et 137,67 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 211 dinars à l’achat et à 213 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce samedi à 140,41 dinars à l’achat et 140,47 dinars à la vente. Au Square Port Said, il est proposé par les cambistes dans les environs de 212 dinars à l’achat et 214 dinars à la vente.

Taux de change du dollar canadien et de la Livre sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, elle affiche une légère baisse dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie. Un pound s’échange contre 158,60 dinars à l’achat et 158,66 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie s’échange contre 241 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente.

Pour finir, du côté de la monnaie canadienne, un dollar est proposé ce dimanche 25 septembre dans les cotations officielles contre 104,24 dinars à l’achat et 104,29 dinars à la vente. Sur le marché noir de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 157,3 dinars à l’achat et 160,07 dinars à la vente.