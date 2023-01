Taux de change banque et marché noir : l’euro en baisse ce 1er janvier

Les taux de change des principales monnaies étrangères varient en permanence sur les deux marchés de change, officiel et parallèle. Pour ce dimanche 1er janvier 2023, la monnaie européenne unique semble afficher une légère baisse sur le marché noir des devises. Quels sont donc les taux de change de l’euro en banque et au Square d’Alger aujourd’hui ?

Alors que l’euro stagne encore sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, il a affiché une légère baisse sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger. En effet, ce dimanche 1er janvier 2023, la monnaie européenne unique s’échange contre 217.00 dinars algériens à l’achat et contre 219.00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle des devises.

Tout comme son homologue européenne, la monnaie américaine a aussi reculé sur le marché noir des devises. Aujourd’hui, les cambistes échangent le dollar américain unique contre 204.00 dinars algériens à l’achat et contre 206.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange encore contre 145.78 dinars algériens à l’achat et contre 145.86 dinars algériens à la vente. Et que le billet vert unique s’est établi à 137.35 dinars algériens à l’achat et à 137.37 dinars algériens à la vente.

Le dinar face au dollar canadien et à la livre sterling ce 1er janvier

Pour ce qui est des autres devises, le dinar canadien stagne sur le marché informel des devises. En effet, les cambistes du marché noir échangent encore le dollar canadien unique contre 148.00 dinars algériens à l’achat et contre 150.00 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’unité de cette même monnaie s’achète à 100.98 dinars algériens et se vend à 101.00 dinars algériens.

Outre le dollar canadien, les cambistes du Square d’Alger cèdent la livre sterling unique contre 244.00 dinars algériens à l’achat et contre 246.00 dinars algériens à la vente. Les cotations officielles indiquent que la monnaie du Royaume-Uni s’est établie à 165.11 dinars algériens à l’achat et à 145.86 dinars algériens à la vente.