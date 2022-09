Taux de change banque et marché noir : l’euro décroît ce 28 septembre

L’euro a de nouveau connu une baisse face au dollar et au dinar ce mercredi , à un souffle de son record depuis 20 ans, cette devise déséquilibrée par les inquiétudes concernant le gazoduc Nord Stream revis une trajectoire allant vers la chute , tandis que plusieurs autres devises ont également atteint des niveaux jamais vus face au dollar américain depuis des années.

En ce qui concerne la journée du 29 septembre 2022, le dollar surpasse toujours l’euro laissant la parité à d’autres hausses.

Ce mercredi, un euro s’échange contre 136,7 dinars à l’achat et 136,75 dinars à la vente, au niveau de la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange dans les environs de 209 dinars à l’achat et 211 dinars à la vente.

Pour ce qui est du dollar américain sur le marché officiel de change reste est à 141,86 à l’achat et 141,88 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 210 dinars à l’achat et 212,7 dinars à la vente.

Qu’en est t’il des taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 153 dinars à l’achat et 153,05 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste chère s’échangeant contre 242 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente.

Enfin, du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce mercredi 28 septembre 2022, dans les cotations officielles, contre 103,77 dinars à l’achat et 103,81 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 155 dinars à l’achat et 158 dinars à la vente.