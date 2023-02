Taux de change Banque et marché noir : le dinar face aux devises ce 12 février

Les taux de change des devises évoluent très peu ces dernières semaines. Que ce soit sur le marché officiel ou parallèle, la valeur des principales monnaies étrangères semble stagner. Quels sont les taux de change des principales devises en ce début de semaine ?

Pour ce dimanche 12 février 2023, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent l’euro unique à 146.38 dinars algériens à l’achat et à 146.45 dinars algériens à la vente. Sur le même marché de change, le billet vert unique s’achète à 136.34 dinars algériens et se vend à 136.36 dinars algériens.

Pour sa part, la livre sterling s’échange contre 165.00 dinars algériens à l’achat et contre 165.08 dinars algériens à la vente à la Banque d’Algérie. Tandis que le dollar canadien s’est établi à 101.60 dinars algériens à l’achat et à 101.64 dinars algériens à la vente au niveau du marché officiel.

Le dinar face aux devises au marché informel

Parallèlement, au marché noir des devises, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 219.00 dinars algériens à l’achat et contre 221.00 dinars algériens à la vente. Bien qu’il ait stagné, l’euro devance le dollar américain au Square d’Alger. En effet, la monnaie américaine avait reculé pour se maintenir à 203.00 dinars algériens à l’achat et à 205.00 dinars algériens à la vente.

En outre, et pour ce qui est de la monnaie du Royaume-Uni, les cambistes l’échangent contre 245.00 dinars algériens à l’achat et contre 247.00 dinars algériens à la vente. Enfin, la monnaie canadienne unique s’achète à 149.00 dinars algériens et se vend à 151.00 dinars algériens au marché informel du Square.