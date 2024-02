Taux de change Banque et marché informel : à combien s’échange l’euro ce 25 février ?

Dans l’agitation constante des marchés des devises, la différence entre les taux officiels fixés par la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel s’accentue de manière significative. Les données officielles des taux de change de la Banque d’Algérie, pour la période du 22 au 26 février 2024, montrent une stabilité relative pour l’euro et le dollar américain.

Pour l’euro, les chiffres révèlent un taux d’achat à 145.71 dinars algériens et un taux de vente à 145.78 dinars algériens. De même, le dollar américain est coté à un taux d’achat de 134.28 dinars algériens et un taux de vente de 134.30 dinars algériens, reflétant une certaine constance dans les valeurs affichées.

Par ailleurs, les cotations officielles de la Banque d’Algérie exposent les valeurs d’autres monnaies étrangères. Le dollar canadien, par exemple, se positionne à un taux d’achat de 99.79 dinars algériens et un taux de vente de 99.83 dinars algériens. Pour la livre sterling, les chiffres du marché officiel de change indiquent un taux d’achat de 170.09 dinars algériens et un taux de vente de 170.15 dinars algériens.

À LIRE AUSSI :

>> Algérie poste : simplification des transferts d’argent via les distributeurs automatiques

Le dinar face aux devises étrangères sur le marché parallèle !

Cependant, la réalité du marché noir du Square Port Saïd d’Alger offre une perspective tout à fait différente ! Sur le marché informel, l’euro s’échange contre des taux bien plus élevés, atteignant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

En outre, sur le marché informel de change, le dollar américain se négocie encore à un taux d’achat de 220.00 dinars algériens et un taux de vente de 222.00 dinars algériens. Pour le dollar canadien, les cambistes de la bourse informelle le proposent à l’achat à 159.00 dinars algériens et à la vente à 161.00 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, connaît des taux nettement différents, avec un taux d’achat de 273.00 dinars algériens et un taux de vente de 275.00 dinars algériens.

Malgré les disparités entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une tendance relativement stable semble caractériser les principales devises étrangères en ce début de semaine. Pour obtenir une vue d’ensemble des cours de change des principales devises pour ce dimanche 25 février 2024, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous :