Taux de change Banque d’Algérie et marché informel : où en est le dinar ce 19 octobre ?

En se basant sur les données de change de la Banque d’Algérie entre le 18 au 20 octobre 2023, l’euro se négocie à 145.24 dinars algériens pour l’achat et à 145.31 dinars algériens pour la vente. En ce qui concerne le dollar américain, son taux d’achat en Banque se fixe à 137.40 dinars algériens, tandis que sa vente s’effectue à 137.42 dinars algériens.

Par ailleurs, les taux de change officiels publiés par la Banque d’Algérie révèlent que l’unité de la livre britannique peut être acquise à un taux de 167.38 dinars algériens pour l’achat et cédée à 167.46 dinars algériens pour la vente. De plus, il est important de noter que ces mêmes taux de change officiels indiquent qu’il est possible d’acquérir le dollar canadien unique à 100.76 dinars algériens et de le revendre à 100.80 dinars algériens.

Après avoir adopté une tendance haussière, les principales devises étrangères semblent se stabiliser sur le marché noir de change. En effet, l’euro conserve son taux d’achat à 229.00 dinars algériens et son taux de vente à 231.00 dinars algériens. Parallèlement, le taux d’achat du dollar américain demeure à 217.00 dinars algériens, tout comme son taux de vente à 220.00 dinars algériens, et ce, sur le marché informel du Square Port Saïd d’Alger.

Enfin, les cambistes de la bourse informelle proposent le livre sterling à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. En ce qui concerne la monnaie canadienne, elle s’offre à 154.00 dinars algériens à l’achat et à 156.00 dinars algériens à la vente au niveau du marché parallèle de change.

Cotations : le dinar face aux devises en Banque et au marché noir ce 19 octobre

Le tableau qui suit synthétise les taux de conversion de la monnaie nationale vis-à-vis des principales devises étrangères, à la fois sur le marché officiel et le marché informel :