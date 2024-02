Taux de change Banque d’Algérie et marché informel : où en est le dinar ce 11 février ?

Les derniers chiffres de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 8 au 12 février 2024, offrent un aperçu actualisé des taux de change en vigueur sur le marché officiel des devises. Durant cette période, l’euro s’achète à un taux de 144.82 dinars algériens et se vend à un taux établi à 144.87 dinars algériens. De même, le dollar américain maintient sa stabilité, affichant un taux d’achat de 134.36 dinars algériens et un taux de vente de 134.37 dinars algériens.

Au-delà de ces valeurs clés, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie révèlent que le dollar canadien est coté à 99.86 dinars algériens pour l’achat et à 99.90 dinars algériens pour la vente. En outre, la livre sterling présente un taux d’achat de 169.69 dinars algériens et un taux de vente de 169.77 dinars algériens.

Marché noir : le dinar face aux devises étrangères ce 11 février !

Cependant, une visite au Square Port Saïd d’Alger, le point de convergence des cambistes, révèle des réalités financières divergentes, mettant en lumière des disparités notables par rapport aux cours officiels de la Banque d’Algérie. Pour l’euro, les prix pratiqués pour l’achat s’envolent toujours à 238.00 dinars algériens, tandis que pour la vente, ils se fixent à 240.00 dinars algériens.

Dans ce ballet monétaire non réglementé, le dollar américain se négocie à des tarifs nettement distincts. À l’achat, il s’échange à 220.00 dinars algériens, tandis qu’à la vente, le prix grimpe à 222.00 dinars algériens, confirmant ainsi la volatilité et l’impact du marché parallèle sur la valeur des devises.

En outre, les cambistes du marché informel proposent également le dollar canadien, à un taux d’achat de 159.00 dinars algériens et à un taux de vente à 161.00 dinars algériens. De même, la livre sterling adopte une danse complexe, se négociant à un taux d’achat de 273.00 dinars algériens et à un taux de vente de 275.00 dinars algériens, soulignant une fois de plus les différences notables entre les deux marchés.

Malgré ces écarts persistants entre les valeurs officielles et celles du marché informel, une certaine stagnation se dessine dans les fluctuations des principales devises étrangères après une récente envolée. Afin de fournir une vue d’ensemble des cours de change pour ce dimanche 11 février 2024, voici un tableau récapitulatif facilitant la visualisation de ces variations :