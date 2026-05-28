Taux de change : à combien s’échangent l’euro et le dollar ce jeudi 28 mai ?

Le fossé ne cesse de se creuser entre la valeur institutionnelle de la monnaie nationale et sa valeur marchande sur le terrain. Ce jeudi 28 mai 2026, le marché parallèle des devises en Algérie enregistre une nouvelle accélération, propulsant l’euro à des niveaux inédits face au dinar algérien (DA).

Sur le circuit informel, la monnaie unique européenne s’échange désormais à 275 DA à l’achat et atteint le sommet de 278 DA à la vente. Un bond spectaculaire qui contraste violemment avec le taux officiel de la Banque d’Algérie, imperturbablement fixé à 154,56 DA. L’écart global culmine aujourd’hui à un taux record de 79,9 %.

Cette surchauffe ne se limite pas à la monnaie européenne. C’est l’ensemble des principales devises étrangères qui dicte sa loi face au dinar, sous l’effet d’une demande de plus en plus asphyxiante. Le dollar américain suit une trajectoire tout aussi agressive, s’affichant à 235 DA à l’achat et 238 DA à la vente sur le marché noir, alors que son cours légal en agence bancaire reste scotché à 133,09 DA.

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De son côté, la livre sterling poursuit sa vertigineuse ascension, s’établissant à 309 DA à l’achat et s’envolant à 313 DA à la vente, contre un cours officiel de 179,13 DA. Enfin, le dollar canadien, monnaie très prisée par la forte communauté estudiantine et migratoire, s’échange à 170 DA à l’achat et 172 DA à la vente, loin des 96,41 DA du secteur bancaire.

Taux de l’euro au marché noir en Algérie : à quoi s’attendre pour la saison estivale 2026 ?

Alors que la saison estivale approche — période traditionnellement marquée par une hausse des flux de déplacements —, la trajectoire des devises au marché noir restera l’un des thermomètres majeurs de la situation économique du pays.

Dans ce contexte de forte volatilité, les semaines à venir s’annoncent déterminantes pour l’évolution des cours de change.

L’ouverture prochaine de la saison estivale, traditionnellement rythmée par l’arrivée massive de la diaspora algérienne et l’augmentation des départs en vacances à l’étranger, devrait modifier l’équilibre entre l’offre et la demande de devises.

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Reste à savoir si l’apport en monnaies fortes des visiteurs extérieurs suffira à stabiliser le marché ou si, au contraire, l’explosion de la demande estivale accentuera davantage la pression sur le dinar algérien.

Les observateurs économiques suivront de près ces fluctuations, qui s’annoncent d’ores et déjà décisives pour les mois à venir.