Taux de change : à combien s’échangent l’euro et le dollar ce dimanche 26 juillet ?

En ce dernier dimanche du mois de juillet 2026, les cours de change des monnaies étrangères face au dinar algérien affichent une stabilité remarquable sur le marché parallèle, au moment où la Banque d’Algérie publie ses cotations commerciales d’ouverture pour la fin du mois.

Selon les plus récentes cotations relevées sur le terrain, la monnaie unique européenne et le billet vert américain conservent leurs paliers de cotation informels établis au cours des derniers jours, ne concédant aucune variation majeure en dépit d’une conjoncture estivale traditionnellement volatile.

Stabilité générale sur le marché parallèle

Principale valeur de référence pour les transactions informelles et l’approvisionnement du marché de l’importation cabas, l’Euro se négocie aujourd’hui à 275 dinars à l’achat et à 277 dinars à la vente.

De son côté, le Dollar américain s’échange à un taux fixe de 238 dinars à l’achat et de 240 dinars à la vente.

Du côté des monnaies anglo-saxonnes, la Livre sterling maintient sa position avec un cours établi à 313 dinars à l’achat et 317 dinars à la vente, tandis que le Dollar canadien s’échange à 169 dinars à l’achat et 171 dinars à la vente.

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Concernant les devises régionales et du Golfe, le Dinar tunisien atteint 78 dinars à l’achat et 80 dinars à la vente. Le Dirham émirati se stabilise à 63 dinars à l’achat et 65 dinars à la vente, alors que le Riyal saoudien s’affiche à 62 dinars à l’achat et 64 dinars à la vente.

Cotations officielles de la Banque d’Algérie

En parallèle du marché informel, le tableau officiel fixé par la Banque d’Algérie présente des niveaux de prix drastiquement différents.

Sur le circuit bancaire institutionnel, le Dollar américain est coté à 133,1959 dinars à l’achat et 133,2109 dinars à la vente. L’Euro s’établit pour sa part à 151,6968 dinars à l’achat et 151,7405 dinars à la vente. Les autres monnaies enregistrent également des valeurs bancaires nettement réduites.

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La Livre sterling est affichée à 177,5945 dinars à l’achat et 177,6619 dinars à la vente, le Franc suisse s’établit à 163,1503 dinars à l’achat et 163,2286 dinars à la vente, et le Dollar canadien est coté à 94,6195 dinars à l’achat pour 94,6503 dinars à la vente.

De leur côté, le Yen japonais vaut 81,3162 dinars les 100 unités à l’achat et 81,3452 dinars à la vente, le Yuan chinois se chiffre à 19,6582 dinars à l’achat et 19,6633 dinars à la vente, le Dirham émirati à 36,2655 dinars à l’achat et 36,2716 dinars à la vente, le Riyal saoudien à 35,4839 dinars à l’achat et 35,4898 dinars à la vente, et enfin le Dinar koweïtien atteint 432,5947 dinars à l’achat et 432,7840 dinars à la vente.