Taux change marché parallèle et banque : hausse de l’euro ce 20 décembre

Après une année 2022 marquée par une instabilité du marché de la monnaie, l’euro semble se stabiliser, avec l’approche du nouvel an, face au dollar américain et au dinar algérien.

Pour ce mardi 20 décembre 2022, le cours de l’euro connaît une stagnation dans les cotations de la banque d’Algérie. En effet, la monnaie européenne s’échange aujourd’hui contre 145.9200 DZD à l’achat et 145.9909 dinars algériens à la vente.

En ce qui concerne le marché parallèle, l’Euro s’affiche ce mardi à 215.50 dinars algériens à l’achat et 217.00 DZD à la vente. Le cours du dollar, de son côté, s’enregistre sur la banque d’Algérie à 137.2848 dinars algériens à l’achat et 137.2998 DZD à la vente. Sur le marché du square d’Alger, la monnaie américaine est à 213.50 dinars à l’achat et 214.90 DZD à la vente.

Quel taux de change pour le dollar canadien pour ce 20 décembre ?

Par ailleurs, le taux de change de la livre sterling à la Banque centrale d’Algérie s’élève ce mardi à 167.1758 dinars à l’achat, et 167.2348 DZD à la vente. Au niveau du marché noir, il s’échange contre 241.50 dinars à l’achat et 243.90 dinars à la vente.

Concernant le dollar canadien, il s’échange dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie contre 100.47 dinars algériens à l’achat et 100.51 DZD à la vente. Sur le marché parallèle des devises, il est cédé contre 152.40 dinars à l’achat et 153.10 DZD à la vente.