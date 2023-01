Taux change marché noir et banque : hausse de l’euro ce 6 janvier

Pour ce vendredi 6 janvier 2023, le cours de l’euro connaît une légère hausse dans les cotations de la banque d’Algérie. En effet, la monnaie européenne s’échange aujourd’hui contre 145.24 à l’achat et 145.31 dinars algériens à la vente.

En ce qui concerne le marché parallèle, l’Euro s’affiche ce jeudi à 216.80 dinars algériens à l’achat et 218.00 DZD à la vente. Le cours du dollar, de son côté, s’enregistre sur la banque d’Algérie à 137.11 dinars algériens à l’achat et 137.12 DZD à la vente. Sur le marché du square d’Alger, la monnaie américaine est à 213.60 dinars à l’achat et 214.90 DZD à la vente.

Quel taux de change pour le dollar canadien pour ce 6 janvier 2023 ?

Par ailleurs, le taux de change de la livre sterling à la Banque centrale d’Algérie s’élève ce vendredi à 165.6594 dinars à l’achat, et 164.71 DZD à la vente. Au niveau du marché noir, il s’échange contre 240.35 dinars à l’achat et 242.50 dinars à la vente.

Concernant le dollar canadien, il s’échange dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie contre 101.41 dinars algériens à l’achat et 101.46 DZD à la vente. Sur le marché parallèle des devises, il est cédé contre 150.00 dinars à l’achat et 151.80 DZD à la vente.