Taux de change en Algérie : où en sont l’euro et le dollar sur le marché noir ?

Sur le trottoir du square Port-Saïd comme dans les officines informelles des grandes villes, les cambistes affichent depuis hier jeudi 15 octobre 2026 des cours quasiment figés. L‘euro se cède à 277 dinars, le dollar à 238 dinars, des paliers que les opérateurs du marché parallèle défendent depuis plusieurs jours. En parallèle, la Banque d’Algérie publie des cotations institutionnelles bien plus modestes, autour de 150 dinars pour un euro.

Le marché parallèle maintient l’euro au-dessus de 275 dinars

Les chiffres relevés ce jeudi placent la monnaie européenne à 275 dinars lorsqu’un particulier souhaite céder ses billets, et à 277 dinars lorsqu’il veut en acquérir. Le dollar américain, lui, oscille entre 236 et 238 dinars selon le sens de l’opération. Deux devises qui refusent obstinément de bouger.

Cette immobilité n’a rien d’une nouveauté. Dès la fin de l’été, les observateurs notaient déjà que l’euro restait scotché autour de 276 dinars sur le circuit informel, sans montrer le moindre signe d’essoufflement. La demande reste soutenue, portée par les voyageurs, les étudiants et les commerçants qui s’approvisionnent à l’étranger.

Il faut rappeler que ces tarifs varient légèrement d’une place à l’autre. Un échange effectué à Alger ne donnera pas forcément le même résultat qu’à Oran ou à Annaba. Le volume de la transaction joue également. Les grosses sommes bénéficient souvent de conditions plus avantageuses.

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Livre sterling et dollar canadien : les autres cotations du jour

La livre sterling conserve son statut de devise la plus onéreuse du marché informel. Elle s’échange à 313 dinars à l’achat et redescend à 307 dinars à la vente, un écart plus large que celui pratiqué sur l’euro. Les détenteurs de cette monnaie restent minoritaires en Algérie.

Quant au dollar canadien, très recherché par les candidats à l’installation outre-Atlantique, il se situe entre 167 et 170 dinars. Ce niveau le rapproche de celui observé durant l’été, quand la devise nord-américaine naviguait autour de 170 dinars.

Les monnaies du Golfe complètent le tableau. Le dirham émirati se négocie entre 64 et 65 dinars, tandis que le riyal saoudien s’affiche dans une fourchette de 62 à 64 dinars. Ces cours intéressent surtout les pèlerins et les travailleurs expatriés dans la péninsule arabique.

Le taux de change officiel de la Banque d’Algérie reste très en retrait

Du côté des guichets bancaires, l’écart saute aux yeux. Ce vendredi 16 octobre, la cotation commerciale retenue par l’institution monétaire fixe l’euro à 151.0816 dinars en moyenne. Le billet vert, lui, se stabilise à 134.42 dinars.

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La livre britannique s’établit officiellement à 179 dinars et le dollar canadien à 94,98 dinars. Autrement dit, la devise canadienne vaut près du double au square par rapport à son prix en agence. Un différentiel qui alimente mécaniquement le circuit informel.