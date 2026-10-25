Taux de change en Algérie : à combien s’échange 100 euros ce 25 octobre ?

Les ardoises des changeurs n’ont pas bougé depuis la fin de la semaine. En ce dimanche 25 octobre 2026, le taux de change pratiqué sur le circuit informel affiche 277 dinars pour un euro à la vente, contre 275 dinars lorsqu’un particulier souhaite se séparer de ses coupures européennes. Le dollar américain, lui, franchit discrètement un nouveau cap et se négocie désormais à 242 dinars.

Du côté de la Banque d’Algérie, les écarts avec le circuit parallèle demeurent considérables. La cotation officielle place la monnaie unique à 150,76 dinars à l’achat et 150,79 dinars à la vente, tandis que le billet vert s’établit à 134,79 et 134,80 dinars selon le sens de l’opération.

Le marché noir des devises maintient l’euro à 277 dinars

Aucune variation depuis jeudi dernier : les cambistes d’Alger reconduisent leurs tarifs à l’identique. La monnaie européenne occupe ce palier de 277 dinars depuis plusieurs semaines déjà, sans jamais le dépasser durablement ni glisser sous les 275 dinars. Une constance qui en dit long sur l’équilibre actuel entre offre et demande.

Cette immobilité n’est pas une surprise pour les habitués du square Port-Saïd. Dès la mi-octobre, les relevés montraient que l’euro se maintenait obstinément autour de 277 dinars face au dinar, les opérateurs défendant ce seuil quelles que soient les fluctuations enregistrées sur les places financières internationales.

Les voyageurs, les étudiants partant à l’étranger et les commerçants qui s’approvisionnent hors des frontières continuent d’alimenter une demande soutenue. Ce sont ces besoins intérieurs, bien davantage que les parités mondiales, qui fixent la règle sur le marché parallèle.

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Le dollar américain franchit la barre des 242 dinars

La devise américaine, elle, poursuit sa lente ascension. Proposée à 242 dinars à la vente et rachetée à 240 dinars, elle gagne du terrain par rapport aux niveaux relevés il y a une semaine. Le billet vert était alors bloqué à 240 dinars, un sommet qu’il n’avait plus visité depuis de longs mois.

Il y a quelques jours à peine, le dollar restait figé pendant que l’euro reprenait quelques centimes sur le circuit informel. Le mouvement s’est inversé : c’est désormais la devise américaine qui progresse, pendant que la monnaie unique européenne reste à l’arrêt.

Cette dynamique mérite d’être suivie. Elle traduit un intérêt croissant pour le dollar, notamment chez les opérateurs engagés dans des transactions hors zone euro et chez les candidats à l’émigration vers l’Amérique du Nord.

Pour les prochains jours, rien n’indique un retournement brutal. Les cambistes semblent avoir trouvé leur point d’équilibre, et seule une mesure forte des autorités monétaires pourrait venir rebattre les cartes.

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