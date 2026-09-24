Euro-dinar ce 24 septembre : l’euro stable à 276 DA au square, il recule à la Banque d’Algérie

L’euro s’échange ce jeudi 24 septembre à 276 dinars à la vente sur le marché parallèle, un niveau stable depuis plusieurs jours. À la Banque d’Algérie, la monnaie européenne poursuit son recul et passe à 152,39 DA, tandis que le dollar s’affiche à 133,98 DA à l’officiel et 238 DA au square. Voici les cours du jour et ce que valent 100, 500 et 1 000 euros sur chacun des deux marchés.

Comme chaque jour ouvrable, nous faisons le point sur les taux de change du dinar algérien, au marché officiel comme au marché parallèle. La séance de ce jeudi précède le week-end : la Banque d’Algérie publiera sa prochaine cotation le dimanche 27 septembre.

Marché parallèle : l’euro à 276 DA, le dollar à 238 DA

Sur le marché parallèle des devises, les cambistes affichent ce jeudi les cours suivants :

Euro : 274 DA à l’achat, 276 DA à la vente

274 DA à l’achat, 276 DA à la vente Dollar américain : 236 DA à l’achat, 238 DA à la vente

236 DA à l’achat, 238 DA à la vente Livre sterling : 311 DA à l’achat, 314 DA à la vente

311 DA à l’achat, 314 DA à la vente Dollar canadien : 168 DA à l’achat, 170 DA à la vente

Le cours d’achat correspond au prix auquel les cambistes rachètent vos devises, le cours de vente au prix auquel ils vous les cèdent. Un membre de la diaspora qui change ses euros en dinars obtient donc le cours d’achat, soit 274 DA par euro ce jeudi.

L’euro reste ainsi sous la barre des 280 dinars, où il évolue depuis le début de l’année 2026. Il avait culminé à 292 DA en novembre 2025, comme nous le rappelions dans notre article sur la recommandation du FMI sur la flexibilité du taux de change.

Banque d’Algérie : l’euro poursuit son recul à l’officiel

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie cote ce jeudi les principales devises aux cours suivants, selon sa cotation officielle :

Euro : 152,39 DA

152,39 DA Dollar américain : 133,98 DA

133,98 DA Livre sterling : 177,16 DA

177,16 DA Dollar canadien : 94,93 DA

La monnaie européenne recule depuis la fin du mois d’août face au dinar sur le marché officiel. Elle valait 155,18 DA à la vente le 24 août, puis 153,32 DA le 21 septembre, comme nous l’indiquions dans notre point sur le taux de change du 21 septembre, et 153,23 DA le 22 septembre. Avec 152,71 DA ce mercredi, son plus bas niveau depuis le 20 août, l’euro perd près de 2,5 dinars en un mois à l’officiel.

Le cours officiel s’applique aux opérations bancaires, comme les virements ou l’allocation touristique, et non aux échanges de billets entre particuliers.

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Le dollar sous surveillance

Le billet vert retient l’attention depuis quelques jours. Il a progressé au square Port-Saïd de 236,50 DA le 13 septembre à 238 DA le 20 septembre, puis à 239,50 DA le 23 septembre. Ce jeudi, il s’affiche à 238 DA à la vente.

Cette évolution suit celle des marchés internationaux. Le dollar a atteint ce mercredi son plus haut niveau depuis deux mois face aux grandes devises. Selon le cours de référence de la Banque centrale européenne, l’euro valait 1.13 dollar le 23 septembre, son plus bas niveau depuis fin juillet. Les marchés anticipent un relèvement des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Combien valent 100, 500 et 1 000 euros ce jeudi ?

Au marché parallèle

Si vous changez vos euros en dinars (cours d’achat de 274 DA) :

100 € rapportent 27 400 DA

500 € rapportent 137 000 DA

1 000 € rapportent 274 000 DA

Si vous achetez des euros avec des dinars (cours de vente de 276 DA) :

100 € coûtent 27 600 DA

500 € coûtent 138 000 DA

1 000 € coûtent 276 000 DA

Pour les autres devises, 100 dollars valent entre 23 600 et 23 800 DA, 100 livres sterling entre 31 100 et 31 400 DA, et 100 dollars canadiens entre 16 800 et 17 000 DA.

Au taux officiel

Au cours officiel de la Banque d’Algérie, les mêmes montants valent :

100 € : 15 239 DA

500 € : 76 197 DA

1 000 € : 152 395 DA

Pour les autres devises, 100 dollars valent 13 398 DA, 100 livres sterling 17 716 DA et 100 dollars canadiens 9 493 DA.

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Un écart d’environ 80 % entre les deux marchés

L’écart entre le marché parallèle et le cours officiel reste considérable. Au cours de vente de 276 DA au square, l’euro vaut 1,81 fois son cours bancaire de 152,39 DA, soit une prime de 81 % et un écart d’environ 124 dinars par euro.

L’écart est comparable pour les autres devises :

Dollar américain : prime d’environ 78 % (238 DA contre 133,98 DA)

prime d’environ 78 % (238 DA contre 133,98 DA) Livre sterling : prime d’environ 77 % (314 DA contre 177,16 DA)

prime d’environ 77 % (314 DA contre 177,16 DA) Dollar canadien : prime d’environ 79 % (170 DA contre 94,93 DA)

Le Fonds monétaire international a relevé cet écart dans les conclusions de sa consultation annuelle, publiées le 21 septembre. Il estime qu’une plus grande flexibilité du taux de change aiderait l’économie algérienne à absorber les chocs extérieurs et à réduire la prime du marché parallèle, selon son communiqué officiel.

Pour les Algériens de l’étranger, cet écart pèse directement sur la valeur des sommes envoyées aux familles. Selon le FIDA, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint 1,79 milliard de dollars en 2025.

Ce qu’il faut savoir avant de changer des devises

Les cours du marché parallèle restent indicatifs. Ils peuvent varier d’une ville à l’autre, selon le montant échangé et parfois selon les coupures. Les cours officiels, eux, changent à chaque cotation de la Banque d’Algérie.

Avant toute opération de change, qu’il s’agisse de l’allocation de voyage ou d’une opération commerciale de domiciliation bancaire, vérifiez les cours officiels du jour et les règles en vigueur auprès de votre banque ou des administrations concernées.

La Banque d’Algérie ne publie pas de cotation le vendredi ni le samedi : le prochain point sur les taux officiels interviendra le dimanche 27 septembre.

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