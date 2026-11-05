Le dollar s’approche des 250 DA au marché noir : taux de l’euro et du dollar ce mercredi 4 novembre

Le dollar poursuit sa hausse sur le marché parallèle des devises et s’échange désormais à 246 dinars à la vente au Square Port-Saïd, à Alger. L’euro reste stable autour de 278 dinars. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie cote le dollar à 135,91 dinars et l’euro à 152,07 dinars ce mercredi 4 novembre.

Marché noir : le dollar à 246 dinars au Square Port-Saïd

Ce mercredi 4 novembre, les cambistes du Square Port-Saïd, à Alger, achètent le dollar à 243 dinars et le revendent à 246 dinars. La devise américaine se rapproche ainsi de la barre symbolique des 250 dinars. Elle confirme la tendance haussière observée ces dernières semaines sur le marché parallèle.

Pour 100 dollars, il faut donc débourser 24 600 dinars au marché noir. Au taux officiel, la même somme vaut 13 591 dinars, soit près de 11 000 dinars de moins. D’après nos calculs, l’écart entre les deux marchés atteint environ 81 % pour le dollar.

Taux de change de l’euro au marché noir : une stabilité autour de 278 dinars

L’euro reste, lui, stable sur le marché parallèle. Les cambistes l’achètent à 276 dinars et le revendent à 278 dinars ce mercredi. La monnaie européenne évolue dans cette zone depuis plusieurs semaines, comme le détaille notre suivi du marché parallèle des devises à Alger.

Pour 100 euros, le marché noir propose donc 27 600 dinars à l’achat. Au taux officiel de la Banque d’Algérie, 100 euros valent 15 207 dinars. L’écart entre les deux marchés atteint ainsi environ 83 % pour l’euro.

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Livre sterling et dollar canadien : les cours du marché parallèle

La livre sterling s’échange à 320 dinars à l’achat et à 325 dinars à la vente au Square Port-Saïd. Elle reste la devise la plus chère sur le marché parallèle algérien. Le dollar canadien, lui, se négocie à 172 dinars à l’achat et à 175 dinars à la vente.

Ces deux devises intéressent surtout les familles qui reçoivent de l’argent de proches installés au Royaume-Uni ou au Canada. La Banque d’Algérie cote la livre sterling à 182,39 dinars et le dollar canadien à 97,21 dinars ce mercredi. L’écart avec le marché parallèle atteint ainsi environ 78 % pour la livre et 80 % pour le dollar canadien.

Taux de change officiel : les cours de la Banque d’Algérie du 4 novembre

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie fixe ce mercredi le dollar à 135,91 dinars et l’euro à 152,07 dinars. Ces taux d’ouverture s’appliquent aux opérations bancaires légales. Ils restent très éloignés de ceux du marché parallèle.

Les deux devises progressent aussi sur le marché officiel. En une semaine, du 29 octobre au 4 novembre, le dollar est passé de 135,21 à 135,91 dinars, soit une hausse d’environ 0,5 %. L’euro a grimpé de 150,50 à 152,07 dinars, soit environ 1 % de plus.

Taux de change du dinar ce 4 novembre : le tableau récapitulatif

Devise Taux officiel (Banque d’Algérie) Marché noir – achat Marché noir – vente Euro (€) 152,07 DA 276 DA 278 DA Dollar américain ($) 135,91 DA 243 DA 246 DA Livre sterling (£) 182,39 DA 320 DA 325 DA Dollar canadien (CAD) 97,21 DA 172 DA 175 DA

Les taux du marché noir correspondent aux cotations du Square Port-Saïd, à Alger, le 4 novembre 2026. Ils restent indicatifs et peuvent varier selon les villes et les cambistes. Seuls les taux de la Banque d’Algérie ont une valeur officielle.

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Pourquoi l’écart entre le marché officiel et le marché noir reste si élevé

Le dinar n’est pas librement convertible, et l’accès aux devises par les banques reste encadré. Une grande partie de la demande se reporte donc sur le marché parallèle, notamment pour les voyages, les études à l’étranger ou les achats importés. Cette situation entretient un écart durable entre les deux marchés.

Le FMI a relevé en septembre que cet écart s’était encore creusé au cours de l’année écoulée. Il recommande une plus grande flexibilité du taux de change pour le réduire. Ses mises en garde sur les finances publiques figurent dans notre article sur les recommandations du FMI à l’Algérie.

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