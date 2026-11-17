Ce mardi 17 novembre, les principales devises étrangères affichent des évolutions contrastées face au dinar algérien. Tandis que la monnaie unique européenne conserve sa stabilité sur le marché parallèle et recule légèrement en banque, le dollar américain poursuit une ascension remarquée, atteignant un nouveau record historique sur le circuit officiel et s’approchant de la barre symbolique des 250 dinars au square Port-Saïd d’Alger.

Le marché des changes est marqué en ce début de semaine par une nette divergence entre l’euro et le billet vert. Au square Port-Saïd d’Alger, place de référence du marché informel, l’euro confirme la tendance observée depuis plusieurs semaines en demeurant quasi figé.

L’euro et le dollar à contre-courant au square Port-Saïd

Il s’échange ce mardi entre 274,50 dinars à l’achat et 276 à 276,50 dinars à la vente (soit 27 650 DA pour un billet de 100 euros), des niveaux pratiquement identiques à ceux enregistrés la veille.

À l’inverse, le dollar américain connaît une poussée significative. Selon les relevés du jour auprès des cambistes, la devise américaine se négocie à 243 dinars à l’achat et grimpe entre 246 et 247,50 dinars à la vente, contre une fourchette de 243 à 244 dinars lundi.

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En l’espace de quarante-huit heures, le billet de 100 dollars a ainsi gagné environ 200 dinars. À ce rythme, le franchissement du seuil psychologique des 250 dinars pour un dollar apparaît probable avant la fin du mois de novembre.

Les raisons de la flambée du billet vert

Cette dynamique haussière du dollar sur le marché parallèle s’explique par la conjonction de facteurs internes et internationaux.

Sur le plan local, les cambistes soulignent une forte pression de la demande, alimentée notamment par les importations individuelles de véhicules en provenance des marchés asiatiques, des transactions majoritairement libellées en dollars.

À l’échelle mondiale, le billet vert bénéficie également d’une vigueur renouvelée : ce mardi 17 novembre, l’indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois face aux principales devises internationales.

Un nouveau record historique à la Banque d’Algérie

Cette tendance se reflète directement dans les cotations officielles publiées ce mardi 17 novembre par la Banque d’Algérie, creusant davantage l’écart avec le circuit informel. Sur le marché interbancaire, le dollar établit un nouveau record historique en s’affichant à 136,8452 dinars (contre 136,09 dinars dimanche dernier).

Dans le même temps, l’euro poursuit son repli officiel pour s’établir à 150,7898 dinars (contre 151,23 dinars en début de semaine).

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