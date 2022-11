Taux change banque et marché noir : l’euro se maintient ce 11 novembre

Après avoir débuté la semaine avec des cours à la baisse, l’euro s’est repris et a adopté, de nouveau, une tendance haussière, et ce, sur les deux marchés de devises, officiel et parallèle.

Pour ce vendredi 11 novembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne s’échange contre 140.47 dinars algériens à l’achat et contre 140.54 dinars algériens à la vente.

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, l’euro a rattrapé son homologue américain sur le marché officiel des devises. En effet, à la Banque d’Algérie, le dollar américain unique s’échange contre 140.45 dinars algériens à l’achat et contre 140.47 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations officielles de la Banque affichent que le dollar canadien unique s’échange contre 103.61 dinars algériens à l’achat et contre 103.63 dinars algériens à la vente. Tandis que la livre sterling s’affiche à 159.68 dinars algériens à l’achat et à 159.71 dinars algériens à la vente.

Quel est le taux de change du dinar face aux principales devises sur le marché noir ?

Par ailleurs, sur le marché informel des devises du Square Port Saïd, les cambistes affichent l’euro unique à 216.00 dinars algériens à l’achat et à 217.50 dinars algériens à la vente. En légère hausse, la monnaie européenne unique reprend ses couleurs sur le marché noir des devises.

De son côté, le billet vert unique, le dollar américain, s’échange contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle des devises.

Concernant les autres devises, les cambistes échangent le dollar canadien contre 157.00 dinars algériens à l’achat et contre 160.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’ils échangent la monnaie du Royaume-Uni contre 240.00 dinars algériens à l’achat et contre 243.00 dinars algériens à la vente.

Quelles sont les raisons derrière la flambée des devises sur le marché noir ?

Bien que les taux de change des principales monnaies étrangères restent relativement stables sur le marché officiel, ils adoptent une tendance haussière sur le marché informel des devises.

Les cambistes du Square expliquent que cette flambée intervient principalement en raison du retour à la normale du trafic aérien et la reprise des voyages à l’étranger, notamment après la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19.

De plus, les cambistes évoquent l’annonce du Gouvernement relative à l’importation des véhicules de moins de trois ans aux frais personnels des citoyens. Ainsi, l’entrée en vigueur de cette décision après l’adoption du projet de la Loi de finances 2023 et sa publication sur le Journal officiel devrait faire grimper en flèche la demande en devises.