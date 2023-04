TasteAtlas : les Mhadjeb dans le top 50 mondial des plats végétariens

Les Mhadjeb, plat traditionnel typiquement algérien, ont été classés dans le top 50 mondial des plats végétariens par le site TasteAtlas.

TasteAtlas est un site web interactif qui répertorie les plats traditionnels et les produits alimentaires les plus célèbres dans le monde entier. Sur leur site, ils décrivent les Mhadjeb comme un pain plat épais et feuilleté ressemblant à des crêpes, faits de semoule, puis fourrés d’une combinaison de tomates et d’oignons caramélisés.

Ce plat traditionnel algérien s’est classé à la 38ème position du classement. Au niveau du podium on retrouve le Zeytoon paravardeh, une recette perse composée d’olives vertes, ail, noix, menthe, Grenade et mélasse de grenade et d’angélique.

En deuxième position le Guacamole, une préparation culinaire d’origine mexicaine faite à base d’avocats et en troisième position, la Muhammara, une sauce à base de piment originaire d’Alep, en Syrie.

All about the 100 best-rated vegan dishes in the world: https://t.co/PXKAHn85n4 pic.twitter.com/GD1Wp6Twst — TasteAtlas (@TasteAtlas) April 23, 2023

La Chorba Beida classée dans le top 50 mondial des meilleures soupes selon le classement TasteAtlas.

La Chorba Beida (Chorba Blanche), un autre plat traditionnel algérien, est une soupe en sauce blanche légère au poulet et parfumée.

Elle a récemment été classée 32ème meilleure soupe au monde avec une note de 4,5 sur 5 par le site spécialisé, TasteAtlas. Bien que sa préparation soit simple, elle représente parfaitement l’art des parfums et des saveurs dans la culture culinaire algérienne.

La chorba Beida est une soupe de poulet blanc riche et nourrissante, composée généralement d’un mélange de poulet, d’oignons, de carottes, de céleri, d’ail, de beurre, de cannelle, de pois chiches et d’assaisonnements. Elle est aussi très appréciée avec l’ajout d’un jaune d’œuf et citron en fin de cuisson