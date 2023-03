TasteAtlas : Le Makrout El Louz algérien élu meilleur gâteau au monde

Dans son site internet, TasteAtlas a publié le classement des 100 gâteaux les mieux notés au monde. A la tête de ce classement, un célèbre gâteau traditionnel algerien : “Le Makrout El louz”.

Pour rappel, TasteAtlas est une plateforme en ligne offrant un guide culinaire expérientiel pour les voyageurs en quête de découvertes gastronomiques authentiques. Elle regroupe des recettes traditionnelles, des critiques culinaires ainsi que des articles de recherche sur les ingrédients et les plats populaires.

Ce classement, comprend comme énoncé précédemment 100 gâteaux, parmi eux, les madeleines, les macarons, ou même les Alfajores, mais c’est bel et bien le Makrout El louz qui se démarque.

Selon cette édition de mars 2023, relayée par le spécialiste sur son compte twitter le Makrout El louz a une note de 4,6 sur 5. Il est suivi par les Alfarojes (Argentine) et les Melomakarona (Gréce) qui ont tous deux, obtenu la note de 4,5/5.

Nous pouvons d’ailleurs remarquer, que sous ce même post tweeter, les citoyens du monde approuvent cette note. Plusieurs commentaires vantant le Maroud El louse sont présents, tous complimentant le goût de celui-ci mais aussi sa place au sein de la “gastronomie traditionnelle algérienne”.

Dans cette page notée à 4,6/5 se trouve la recette du Makrout El Louz suivie du conseil suivant : “Il est recommandé de servir ces gâteaux avec une tasse de thé ou de café en accompagnement.”.

En effet, ce gâteau traditionnel est souvent servi à l’heure du café, ou lors des occasions.

Classement mondial des meilleurs gâteaux : le Mbesses algérien dans le Top 100

TasteAtlas a récemment publié son classement des meilleurs gâteaux, dans lequel le Mbesses algérien a été classé 83ème. Ce gâteau traditionnel est le seul gâteau arabe et africain à figurer sur cette liste. Il est également connu sous le nom de « Mtekba » dans certaines régions et « Aghroum n zzit » dans d’autres, et a une place spéciale dans le cœur des Algériens.

La recette de ce délicieux gâteau consiste à mélanger de la semoule et du beurre, et à le cuire sur un tajine en métal. Le Mbesses ressemble au « Bradj », une autre galette qui est farcie avec une pâte de dattes. Ce gâteau emblématique de la tradition algérienne est souvent accompagné d’un verre de thé ou arrosé de miel pour un goût sucré et délicieux.