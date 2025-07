TasteAtlas : le Créponné d’Oran classé parmi les meilleurs desserts glacés du monde

Pour combattre les fortes chaleurs estivales, rien de tel qu’une douceur glacée rafraîchissante. L’encyclopédie culinaire vient de dévoiler son classement des meilleurs desserts glacés plébiscités par ses utilisateurs. C’est une excellente nouvelle pour la gastronomie algérienne : le Créponné a réussi à se hisser dans le top 50 de cette sélection.

Cette reconnaissance met en lumière un dessert algérien emblématique, souvent comparé au sorbet ou à une glace au citron, mais avec une texture et une saveur qui lui sont propres, le rendant unique et irrésistible. Sa présence dans ce classement témoigne de son appréciation au-delà des frontières algériennes et de sa capacité à séduire les palais du monde entier.

TasteAtlas est un guide de voyage culinaire en ligne qui se présente comme « un atlas mondial de la cuisine ». Fondé en 2015 par le journaliste croate Matija Babić, il a pour mission de cataloguer et de promouvoir les aliments locaux et les restaurants authentiques à travers le monde.

Le Créponné algérien dans le Top 50 mondial des meilleurs desserts glacés

Parmi les desserts les plus admirés de TasteAtlas, apparaît le Créponné qui se positionne en 25e place avec un score de 4.2/5. Ce sorbet au citron trouve ses origines à Oran, où il fut créé par Gilbert Soriano de la crémerie l’Oranaise.

Sa préparation est un art simple et rafraîchissant : on mélange avec soin le zeste et le jus de citron avec un sirop de sucre bouillant. Après une première période de repos au congélateur, la préparation est délicatement battue avec des blancs d’œufs montés en neige pour lui donner une texture unique.

Bien qu’il soit ensuite laissé au congélateur jusqu’au lendemain, le secret du Créponné réside dans des interventions régulières : toutes les demi-heures, durant les premières heures de congélation, on le sort pour le fouetter énergétiquement jusqu’à obtenir une consistance onctueuse et ferme.

C’est un délice que l’on prépare souvent à la maison, mais il est aussi une star des rues à Oran et en Algérie, où de nombreux vendeurs et glaciers le proposent pour le grand plaisir des palais.

Voici les meilleurs desserts glacés selon TasteAtlas

Grâce à son nouveau classement, basé sur 10 000 avis vérifiés, des meilleurs desserts glacés, TasteAtlas donne un regard gourmand et enrichi sur les meilleures recettes à savourer cet été. La Turquie, avec son Dondurma, une glace étonnamment élastique et résistante à la fonte, trône cette sélection rigoureuse.

Le Frozen Custard américain, qui séduit par sa richesse et son onctuosité, et l’incontournable gellato pistache italien, l’une des saveurs les plus prisées de la tradition du gellato, font également partie de ce top 50 mondial des meilleurs desserts glacés.

L’Italie confirme sa domination dans le monde des desserts glacés avec des spécialités comme la granita à l’amande et le Semifreddo. Ce panorama mondial inclut également des saveurs uniques comme telles que les Sorbetes philippins et le Kulfi indien, enrichissant ainsi la carte mondiale des préférences gustatives.

