TasteAtlas : le Bouzelouf dans le top 50 mondial des plats à base d’abats

La cuisine algérienne, de par sa richesse et sa diversité, a toujours su émerveiller les visiteurs. En quete de saveurs nouvelles ou simplement à la recherche de l’essence même de la gastronomie du pays, les voyageurs se régalent en goutant les divers plats de notre quotidien. Rechta, M’hadjeb, Chekhchoukha ou encore, Tajin Zitoun, il y en a pour tous les gouts et de quoi ravir tous les palais.

À quelques semaines de l’Aïd el-Adha, un des plats typiques de cette célébration fait justement la une du guide de voyage culinaire TasteAtlas.

Recensant les meilleurs mets à base d’entrailles, l’index touristique TasteAtlas a classé le traditionnel Bouzelouf algérien dans le top 20 mondial. Pour son originalité et son gout épicé, le plat a gagné la 19ᵉ place du classement des 50 meilleurs plats à base d’abats au monde.

À LIRE AUSSI : TasteAtlas : la cuisine algérienne trône sur l’Afrique

Find out more about the 50 best-rated offal dishes in the world: https://t.co/bDAiKvwnnG pic.twitter.com/7OpZGPvkyP

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 7, 2023