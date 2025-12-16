TasteAtlas : l’Algérie parmi le Top 50 des cuisines mondiales

Comme chaque année, le guide alimentaire mondial TasteAtlas fait trembler les réseaux sociaux avec ses World Food Awards 25/26. Basé sur 590 228 évaluations de 18 912 aliments, le classement place la cuisine algérienne en 46ᵉ position mondiale (4,18/5), un honneur mais aussi un recul par rapport à la 21e place en 2024/25 et la 40e en 2023/24. Autrefois élue meilleure cuisine MENA, elle reste désormais derrière la cuisine marocaine (30ᵉ) et la cuisine tunisienne (41ᵉ).

TasteAtlas 2025/2026 : La cuisine algérienne en perte de vitesse ?

TasteAtlas, plateforme collaborative de référence gastronomique, agrège des notes d’utilisateurs vérifiés. Le podium est dominé par des poids lourds : Italie (1ʳᵉ), Grèce (2ᵉ), Portugal (3ᵉ), Japon (4ᵉ), tandis que la cuisine américaine (15ᵉ) ou canadienne (40ᵉ) déclenchent l’ironie. « Comment les USA surpassent-ils le Mexique ? », s’interroge un internaute sur X. Un autre : « Cuisine canadienne ? J’ai vécu là-bas et je ne sais pas ce que c’est ! »

Malgré le recul, l’Algérie brille individuellement : karantika (garantita) élue meilleure street food 2025, makrout el-louz 2ᵉ pâtisserie mondiale 2024. TasteAtlas recommande couscous, harira, mahjouba, rechta (top nouilles), chorba frik (top soupes), chakhchoukha (top mijotés), dattes Deglet Nour et huiles d’olive primées (Dahbia, Numidia).

Analyse du classement : L’ascension et le recul de l’Algérie

L’ascension est récente. En 2023/24 (40ᵉ), l’Algérie intégrait le Top 50 pour la première fois, propulsée par des jeunes chefs internationaux. 2024/25 marque l’apogée (21ᵉ), avec reconnaissance MENA. Ce recul 2025/26 interroge : moins d’évaluations ? Concurrence accrue ? Pourtant, le patrimoine culinaire – berbère, ottoman, français – reste riche : 500 spécialités recensées par l’ONCU (Office national de la culture et des arts culinaires).

Le classement maghrébin exacerbe les rivalités. Maroc (30ᵉ), Tunisie (41ᵉ), Algérie (46ᵉ) : des scores basés sur des plats transfrontaliers. Baghrir, tajines, pastilla, msemen (base mahjouba), thé touareg à la menthe : souvent rattachés au Maroc. Zlabia (ramadan), osban (Aïd), maakouda, mesfouf : à la Tunisie. Historiquement, ces trésors berbères et arabes voyagent via conquêtes et migrations – la mahjouba algérienne dérive du msemen partagé, l’osban est constantinois avant d’être tunisien.

Les controverses régionales autour du patrimoine culinaire maghrébin

« Attributions arbitraires qui sous-estiment l’apport algérien », déplore un chef algérois sur Instagram. TasteAtlas, critiqué pour son biais participatif (votes diaspora-heavy), brouille les origines : le couscous, UNESCO algérien en 2020 (partagé), booste les trois voisins.

Réactions et scepticisme face au classement TasteAtlas

Sur X, les Algériens oscillent entre fierté (« Top 50 avec si peu de visibilité ! ») contre une déception (« Recul injuste, nos plats volés par les voisins »). Des influenceurs food comme @DzCuisine appellent à plus de votes. Internationalement, scepticisme général : « Classements subjectifs », note un food critic italien.

