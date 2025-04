TasteAtlas : la pâtisserie algérienne rayonne dans le classement mondial des meilleurs gâteaux

Le célèbre guide gastronomique, TasteAtlas, vient de dévoiler un nouveau palmarès des meilleurs gâteaux du monde. Cette nouvelle sélection place deux spécialités dans cette liste, une consécration pour sa pâtisserie.

Par cette consécration, TasteAtlas témoigne de la richesse et de la saveur unique des traditions pâtissières algériennes, les propulsant sur la scène internationale.

Makroud El Louse dans le top 10 des meilleurs gâteaux en 2025

Comme à son habitude, l’encyclopédie culinaire a choisi de mettre à l’honneur les spécialités du monde dans le domaine de la pâtisserie. Dans ce classement dominé par une spécialité de l’Argentine, notamment Alfajores, classe aussi Makroud El Louz algérien dans le top 10 mondial, notamment en septième place avec un score de 4.3 points.

Cette spécialité incontournable de la table algérienne lors des fêtes et des célébrations de mariage, ce biscuit délicat est confectionné à base d’amandes, d’œufs et de sucre et subtilement parfumé à l’eau de fleur d’oranger. Après une cuisson légère qui leur donne une teinte dorée, Les Makroud El Louse sont généreusement recouverts de sucre glace.

Avec une texture fondante en bouche, ils se savourent à merveille avec une boisson chaude comme le thé ou le café.

Les Bradj distingués par TasteAtlas

En plus des Makroud El Louze, le guide culinaire a placé une autre spécialité algérienne parmi les 50 meilleurs gâteaux à déguster absolument en 2025. Il en est question des Bradj, connu également dans d’autres régions sous le nom de Mberdja, Mteqba, ou encore Lmella.

Cette pâtisserie traditionnelle en forme de losange est originaire du nord-est de l’Algérie, et particulièrement appréciée dans les régions de Constantine, Jijel et de la Kabylie. Cette délicatesse se compose de deux couches fines de pâte de semoule, enfermant un cœur généreux de pâtes de dattes, ou de Ghers.

Cette pâtisserie est ensuite cuite sur une plaque ou à la poêle jusqu’à dorer. Parfumé à la cannelle et parfois au clou de girofle, ce gâteau est souvent servi avec une tasse de thé à la menthe.

Pour rappel, TasteAtlas a précédemment élit la Karantika algérienne comme la meilleure spécialité de street food au monde. Ce flan doré, emblématique de la cuisine de rue algérienne, devance toutes les autres spécialités mondiales, tandis que la mahjouba se classe 41ᵉ.

Née dans les rues d’Oran, la Karantika possède une histoire remontant à 1703, quand des soldats espagnols auraient créé ce plat par nécessité durant un siège. Sa recette, simple, mais savoureuse, se compose principalement de farine de pois chiches, d’eau, d’huile et d’épices, notamment le cumin qui lui confère son goût caractéristique.

