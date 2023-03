TasteAtlas : la Deglet Nour algérienne en tête du classement des meilleures dattes

Connue pour sa texture tendre et sa couleur miel, presque translucide, laissant apparaitre son noyau, la Deglet Nour est consommée toute l’année en Algérie, mais surtout durant le mois sacré. La qualité de cette datte fait d’elle très appréciée même à l’étranger.

En effet, si les Algériens en consomment beaucoup durant le ramadan, c’est grâce à ces nombreuses vertus. En effet, la Deglet Nour algérienne, mais aussi la datte en général, est une source énergétique très riche en sucre naturel. Après une journée de jeûne, elle représente l’aliment idéal pour rétablir le taux de glycémie dans le corps.

Durant le mois sacré, les femmes musulmanes multiplient les préparations pour garnir la table de l’Iftar. Si les menus restent assez différents et variés d’un pays à un autre, un seul aliment est partagé sur toutes les tables de la communauté musulmanes, la datte.

It's Ramadan, the holiest month of the Muslim calendar. In 2023, it runs from March 22 to April 21. During Ramadan, Muslim communities of the world are unified by one food: the date.https://t.co/2sHa2Gqdt3

The date palm, mentioned more than any other fruit-bearing plant in the… pic.twitter.com/QLeN9H7HzY

