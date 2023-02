TasteAtlas : la cuisine algérienne trône sur l’Afrique

Il y a quelques jours, l’Algérie a réussi à se distinguer en Tunisie en remportant plusieurs épreuves lors de la coupe du monde culinaire. Montrant ainsi que la cuisine algérienne de part sa richesse et sa diversité arrive à séduire les plus gourmands, mais aussi les plus expérimentés dans le monde de la cuisine.

Dans ce même sillage, le spécialiste du voyage et des conseils culinaires, Tase Atlas vient de dévoiler, avec un nouveau classement, des meilleurs plats dans le continent africain. Un nouveau classement qui se distingue par une forte présence de la cuisine algérienne.

See the full list of the 100 best African dishes: https://t.co/z7sJYTWo4W pic.twitter.com/VY1bktHIvZ — TasteAtlas (@TasteAtlas) February 20, 2023

Six spécialités algériennes dans le classement des meilleurs plats en Afrique

En effet, la cuisine algérienne participe à ce nouveau classement de TasteAtlas avec au total six plats qui figurent dans ce Top 30 des meilleurs plats cuisinés en Afrique. La première place appartient à la Rechta algérienne qui représente la catégorie des plats de nouille. Et ce, avec un score total de 5 étoiles sur 5.

D’autres plats se distingue également. Notamment, Tajine Ezzitoune et Makrout Ellouz qui occupent la 6ᵉ et 7ᵉ place du classement des meilleurs plats en Afrique. Mais ce n’est pas tout. Un autre emblématique de la cuisine algérienne s’ajoute à ce top 30 de TasteAtlas, il s’agit des Mhajeb qui se positionne en 16e place.

Par ailleurs, le nouveau classement de TasteAtlas classe également la Chakhchoukha algérienne et le Mkhabez en 20 et 21 places du top des meilleurs plats en Afrique.

Le Mbesses algérien dans le Top 100 mondial des meilleurs gâteaux

Pour rappel, lors d’un précédent classement de ce spécialiste de la cuisine traditionnelle, TasteAtlas a placé le Mbesses algérien dans le Top 100 mondial des meilleurs gâteaux. Représentant l’une des recettes les plus emblématiques de la cuisine traditionnelle, le Mbesses a conquis le cœur des Algériens depuis leur enfance.

En effet, dans ce classement, le Mbesses algérien occupe la 83e place des gâteaux les mieux notés.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Le Mbesses algérien dans le Top 100 mondial des meilleurs gâteaux

>> Coupe du monde culinaire 2023 : l’Algérie se distingue en Tunisie