TasteAtlas dévoile son top 5 des meilleurs Tajines : Lham lahlou algérien l’emporte haut la main

Les pays du Maghreb regroupent de nombreuses spécialités culinaires, toutes plus succulentes les unes que les autres. Ces cuisines promettent de faire voyager les papilles des chefs les plus gourmands et les plus exigeants grâce à un mélange d’épices et de mets locaux.

Encore une fois, l’encyclopédie culinaire TasteAtlas a publié un nouveau classement. Cette fois-ci, le site spécialisé met en lumière les meilleurs tajines au Maghreb, la cuisine algérienne trône sur ce classement.

Lham Lahlou algérien élu meilleur tajine par TasteAtlas

Entre couscous, bricks et tajines, les spécialités maghrébines très parfumées séduisent les visiteurs de chacun de ces pays. En parlant de Tajine, TasteAtlas a publié, le 16 septembre 2024, sa liste des meilleurs tajines au Maghreb. Les cuisines algérienne et marocaine.

En tête de cette nouvelle liste de TasteAtlas, une spécialité issue de la cuisine algérienne remporte le titre du meilleur tajine. Il en est question de Lham Lehlou, une appellation qui veut dire « de la viande sucrée ». Un plat très apprécié par les Algériens qui aiment les associations sucrée-salée.

Servi généralement lors des fêtes et des grandes occasions, le tajine Lahlou est réalisé à base de morceaux d’agneau cuits dans un sirop sucré avec des fruits, tels que les pruneaux, les abricots, les poires… Le plat parfumé par un mélange d’épices dont la cannelle et l’anis étoilé. Lham Lahlou algérien a obtenu un score de 4.3 sur 5.

Meilleurs Tajines au Maghreb : voici la sélection de TasteAtlas

En deuxième position de ce top 5 de Taste Atlas, figure le Tajine de poulet, une recette très connue de la cuisine marocaine. Sur la troisième place de ce podium, se distingue le tajine Zitoune algérien, un plat incontournable qui traduit parfaitement l’art culinaire algérien, grâce à un score de 4.2.

Par ailleurs, ce classement se poursuit avec le Maroc qui propose la Mrouzia, qui est un autre plat sucré — salé, qui arrive en 4ᵉ place de cette liste. Pour conclure, l’encyclopédie culinaire cite le tajine Kefta qui sort des livres de recettes marocaines.

La cuisine algérienne, qui se décrit comme familiale, savoureuse et généreuse, se fait désormais une place au soleil. Longtemps restée dans l’ombre de ses voisines marocaine et tunisienne, elle occupe désormais les classements les plus prestigieux dans ce domaine.

