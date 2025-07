TasteAtlas dévoile son Top 10 des meilleures saucisses : la merguez algérienne séduit

Dans son nouveau classement, datant du 19 juillet, le guide culinaire TasteAtlas a dévoilé la liste des 100 meilleures saucisses cuisinées au monde. La merguez, emblématique de la cuisine maghrébine, s’impose à la 9e place, parmi des spécialités pourtant historiquement bien ancrées.

Longtemps considérée comme une incontournable des étals de boucherie en Algérie et des grillades estivales, la merguez franchit un nouveau cap et entre dans le Top 10 mondial des meilleures saucisses cuites, selon le classement de TasteAtlas.

Ce site de référence, basé sur des milliers de votes d’internautes, d’experts et de passionnés de la gastronomie, a, à de nombreuses reprises, consacré la cuisine algérienne, parmi les meilleures au monde.

La merguez maghrébine dans le top 10 mondial des meilleures saucisses cuites

En Algérie, la merguez est un incontournable des grillades estivales, des couscous, des tajines et des sandwichs. En France, où elle a conquis les rayons des grandes surfaces, elle fait partie désormais du paysage culinaire courant, notamment au sein de la diaspora maghrébine et algérienne.

La merguez est une saucisse savoureuse originaire d’Afrique du Nord, principalement d’Algérie, mais très appréciée au Maroc et en Tunisie. Elle est généralement préparée à base de viande de bœuf ou de mouton, assaisonnée d’un mélange puissant d’épices, tels que le paprika, le cumin, le piment et l’ail.

Dans le classement des meilleures saucisses cuites de TasteAtlass, cette recette a obtenu un score de 4.3 sur 5, et a réussi à intégrer le Top 10 mondial en se positionnant à la 9e place.

Voici le top 10 mondial des meilleures saucisses selon TasteAtlas

Ce classement des meilleures saucisses du monde célèbre la richesse de l’art charcutier international. Il met en lumière des saveurs et des traditions culinaires issues de différentes régions du globe. Chaque saucisse sélectionnée incarne à la fois un savoir-faire et une histoire propre à son pays.

L’Europe est fortement présentée dans ce palmarès : l’Italie y figure avec la Salsiccia, l’Espagne avec la Chistorra et le Portugal se distingue avec trois variétés, notamment : l’Alheira de Mirandela, l’Alheira de Vinhais et le Paio de Beja. Par ailleurs, les Kulens des Balkans sont également à l’honneur avec le Petrovački kulen (Croatie/Serbie), le Slavonski kulen (Croatie) et le Baranjski kulen (Croatie).

Le classement de TasteAtlass s’enrichit avec d’autres spécialités du continent africain. En effet, l’Afrique du Sud est présentée par le Boerewors et l’Algérie par la merguez. Ce classement témoigne de la diversité culinaire mondiale, où chaque recette raconte une histoire, une tradition et un savoir-faire ancestral.

