TasteAtlas dévoile son classement : la Mahdjouba parmi les meilleures spécialités de pain en 2025

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour la cuisine algérienne, plus particulièrement pour sa street food. Le célèbre guide gastronomique en ligne, TasteAtlas, vient de publier une nouvelle liste des meilleures spécialités de pain à travers le monde. Parmi cette prestigieuse liste, la Mahdjouba a fièrement fait son entrée.

Ce délice traditionnel à base de semoule vient d’être sacré en tête des meilleures spécialités de pain en Afrique et dans le monde arabe.

Top 50 spécialités de pain selon TasteAtlas : la mahdjouba algérienne trône sur la street food africaine et arabe

TasteAtlas révèle que la Mahdjouba, bien plus qu’un simple pain plat algérien, compte parmi les mets les plus appréciés du pays. Cette galette, à texture délicate et feuilletée rappelant une crêpe de semoule, séduit par sa farce emblématique : un mélange savoureux de tomate et d’oignons caramélisés et rehaussés par une pointe de Harissa.

Élément essentiel du patrimoine culinaire algérien, la Mahdjouba est préparée à base de semoule et de farine avant d’être finement étendue à l’huile et d’être farcie et cuite sur une plaque en fonte. Aujourd’hui, cette spécialité emblématique de la cuisine algérienne arrive en 12ᵉ place sur le classement mondial de TasteAtlass et en première place à l’échelle africaine et arabe. Et ce avec un score de 4.5/5.

Top 100 des plats africains : la cuisine algérienne au sommet

Le guide culinaire en ligne TasteAtlas a récemment dévoilé son classement actualisé des 100 meilleurs plats d’Afrique pour 2025. La cuisine algérienne confirme sa domination en plaçant la Garantita, une spécialité de street food à base de farine de pois chiches, en tête du classement avec une note exceptionnelle de 4.7/5.

Le podium est complété par le Beyaynetu éthiopien en deuxième position, suivi du Shawarma égyptien en troisième place avec une note de 4.6/5. L’Algérie place également deux autres spécialités dans le top 10 : le Makrout Ellouz en quatrième position et les Mhajeb en neuvième place avec un score de 4.5/5.

Le reste du top 10 est composé de spécialités nord-africaines : le Sfinz libyen (5ᵉ), la Rfissa marocaine (6ᵉ), la Kunafah égyptienne (7ᵉ), la Maakouda marocaine (8ᵉ), et la salade Mechouia tunisienne (10ᵉ). Ce classement confirme la position dominante de la cuisine algérienne, déjà reconnue comme leader des cuisines africaines et arabes dans le classement annuel de décembre 2024.

Rappelons, ce n’est pas la première fois que la cuisine algérienne se distingue. Dans un récent concours organisé en Turquie, les délicieuses pâtisseries algériennes ont réussi à se distinguer parmi des spécialités issues des quatre coins du monde.

