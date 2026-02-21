TasteAtlas – Classement mondial des dattes : La Deglet Nour algérienne N°1 dans cette catégorie

La plateforme gastronomique TasteAtlas a établi un classement international des principales variétés de dattes, offrant une lecture comparative basée sur la douceur, la texture et les usages alimentaires. Cette classification distingue les dattes à forte, moyenne et faible sucrosité, mettant en évidence leur rôle spécifique dans les habitudes de consommation, notamment lors de la rupture du jeûne.

Selon ce classement, les dattes jouent un rôle nutritionnel clé au moment de l’Iftar. Leur richesse en sucres naturels permet une remontée rapide de l’énergie après de longues heures de jeûne, tandis que leur teneur en potassium contribue à stabiliser la glycémie et à préparer l’organisme à des repas plus copieux.

Dans cette hiérarchie mondiale, l’Algérie s’impose comme le premier pays dans la catégorie des dattes à douceur moyenne avec une note de 4,1. Une position qui reflète la diversité de ses variétés et la réputation internationale de ses dattes issues des oasis sahariennes, reconnues pour leur équilibre, leur qualité constante et leur large diffusion sur les marchés internationaux.

La Deglet Nour algérienne, une référence mondiale

La Deglet Nour algérienne se distingue clairement dans ce classement comme l’une des dattes les plus équilibrées au monde. Classée dans la catégorie des dattes à douceur moyenne, elle est reconnue pour sa capacité à satisfaire aussi bien les amateurs de saveurs sucrées que ceux recherchant une consommation plus légère et progressive.

Issue principalement des oasis du sud-est algérien, la Deglet Nour bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles, marquées par un fort ensoleillement et une faible humidité, favorisant une maturation lente et homogène. Visuellement, elle se caractérise par une teinte dorée légèrement translucide, signe d’une chair riche en sucres naturels mais non excessive. Sa peau fine, rarement fissurée, témoigne d’une récolte maîtrisée et d’un stockage approprié.

Sur le plan gustatif, la Deglet Nour offre des arômes subtils, souvent décrits comme proches du miel ou du sucre blond, sans lourdeur en bouche. Cette finesse explique son usage privilégié lors de l’Iftar, où elle permet de rompre le jeûne en douceur, sans provoquer de saturation rapide. Contrairement aux variétés très sucrées, elle prépare progressivement l’estomac à recevoir des plats plus riches, ce qui la rend particulièrement adaptée aux longues soirées de Ramadan.

Au-delà de la consommation locale, la Deglet Nour algérienne s’impose comme un produit d’exportation stratégique. Présente sur les marchés européens, asiatiques et nord-américains, elle est souvent considérée comme une référence en matière de qualité, contribuant à l’image de l’Algérie comme grand pays producteur de dattes haut de gamme.

Le reste du classement : des dattes pour chaque usage

Le reste du classement met en lumière la grande diversité des dattes à l’échelle mondiale, chaque variété répondant à des usages et des préférences spécifiques. Les dattes classées dans la catégorie de forte douceur, telles que les variétés très charnues et foncées, se distinguent par une teneur élevée en sucres naturels. Leur goût intense, parfois proche du caramel ou du sirop, en fait des produits consommés en petites quantités, souvent accompagnés de boissons amères afin d’équilibrer le palais.

Les consommateurs apprécient généralement ces dattes pour leur effet énergétique immédiat, mais leur richesse provoque rapidement une sensation de satiété. Ils les utilisent donc moins pour une rupture prolongée du jeûne et davantage pour une consommation ponctuelle ou cérémonielle.

À l’inverse, les dattes à faible douceur occupent une place particulière dans le classement. Plus fermes, parfois légèrement sèches, elles offrent une saveur discrète et une mastication plus longue. Ces caractéristiques les rendent adaptées à une consommation étalée dans le temps ou à une utilisation culinaire, notamment dans des préparations traditionnelles ou des plats sucrés-salés.

Entre ces deux extrêmes, les dattes à douceur moyenne représentent un compromis apprécié par un large public. Ce segment, dans lequel figure la Deglet Nour, est considéré comme le plus polyvalent. Le classement TasteAtlas met ainsi en évidence que la valeur d’une datte ne réside pas uniquement dans son intensité sucrée, mais dans l’équilibre entre goût, texture et usage culturel.