TasteAtlas Awards : la Rechta algérienne, 2ᵉ meilleur plat de nouilles au monde

Le site spécialisé dans les conseils et traditions culinaires, TasteAtlas, sort, en ce mois de décembre, son classement annuel des meilleures cuisines au monde. Il s’agit, notamment, d’une large liste qui comprend les plats et les spécialités culinaires de chaque pays, les mieux notées par les internautes.

Dans sa nouvelle édition, du classement des destinations où on mange le mieux, l’Italie remporte la première place. Quant à la cuisine algérienne, celle-ci occupe 40ᵉ place dans le classement des meilleures cuisines au Monde. Par ailleurs, le Makrout Ellouz élu meilleur gâteau selon le site TasteAtlas.

Par ailleurs, TasteAtlas a dévoilé, mardi 19 décembre 2023, un nouveau classement, qui regroupe cette fois-ci, les meilleurs plats de nouilles, issus de plusieurs pays du monde. Sur cette nouvelle liste qui comprend cinq plats, la première place est occupée par la Thaïlande, grâce à son Khao Soi.

Rechta 🇩🇿 is the #2 best noodle dish in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/a1ODy3UjJ3

Rechta is a traditional Algerian dish consisting of thin and flat noodles and chicken sauce. The noodles are made with a combination of flour, salt,… pic.twitter.com/BIJjxJZJPE

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 19, 2023