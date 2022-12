TASTEATLAS AWARDS : la cuisine algérienne élue meilleure en Afrique

Riche, conviviale et savoureuse, la cuisine algérienne attire de plus en plus de gourmets. Connue pour sa diversité de mets et d’épices, mais aussi pour son répertoire gastronomique riche qui se transmettait de génération en génération, mais qui satisfait tous les goûts.

En cette fin d’année, le site spécialisé des voyages et de la cuisine traditionnelle, a établi un nouveau classement. Il s’agit du « TASTEATLAS AWARDS 2022 », qui classe les 95 meilleures cuisines dans le monde. Et ce, conformément au vote du public.

Pour rappel, à plusieurs reprises, de nombreux plats algériens ont su se démarquer dans des classements, concernant les meilleurs plats de nouilles, les meilleures soupes ou même les meilleurs gâteaux traditionnels.

La cuisine algérienne première en Afrique et dans le monde arabe

Les Algériens sont tellement fiers de ce patrimoine gastronomique. Les recettes traditionnelles algériennes n’ont pas pris de rides et continuent à séduire les étrangers, mais aussi à se démarquer dans le monde arabe, sur l’échelle africaine et mondiale.

Selon TasteAtlas, qui se base sur le vote du public, la cuisine italienne est la meilleure dans le monde. Suivie par la cuisine grecque et celle de l’Espagne, en 2e et 3e position de ce podium.

Dans ce nouveau classement de TasteAtlas, la cuisine algérienne occupe la 34e place, parmi 95 autres cuisines issues de différents pays. Cependant, ce qu’on peut constater dans le « TASTEATLAS AWARDS 2022 », est que la cuisine algérienne a détrôné tous les pays africains, mais aussi dans le monde arabe, en occupant les premières places, avec notamment un score total de 4.07 sur 5.

Par ailleurs, selon ce spécialiste de la cuisine traditionnelle, le Couscous constitue le meilleur plat cuisiné en Algérie. Et la Deglet Nour, le meilleur produit algérien, suivi par le Za’atar et le fromage traditionnel de Bouhezza.