TasteAtlas Awards 23/24 : le Mazagran algérien dans le top 50 mondial des meilleurs cafés

Le café est l’une des boissons phares du quotidien. Pour certaines personnes, il est sacré et avec la diversité aromatique qui existe, nos palais deviennent de plus en plus exigeants. Dans ce sillage et dans la suite de son bilan de l’année 2023, le site spécialisé dans les conseils culinaires, TasteAtlas a dévoilé sa liste des meilleurs cafés au monde.

En grains, moulu, en capsule ou encore glacé… de nos jours les recettes diffèrent et les gouts aussi. TasteAtlas révèle, dans son classement, les recettes du café les mieux notées et appréciées par les internautes.

Le Mazagran algérien dans la liste des meilleurs cafés au monde

TasteAtlas a élu le Cuban espresso comme le meilleur au monde, pour l’année 2023/2024. En deuxième position, on retrouve l’Espresso freddo, qui est une spécialité grecque. La 3ᵉ place de ce podium est, aussi, occupée par la Grèce, notamment, grâce à sa recette du Freddo cappuccino.

Dans le top 50 mondial des meilleurs cafés de TasteAtlas, figure une spécialité algérienne. Notamment le Mazagran, qui occupe la 29ᵉ place position des cafés les mieux appréciés. Considéré comme l’origine du café glacé, le Mazagran est une boisson à base de café légèrement sucrée.

Le Mazagran algérien se décline en deux variantes, dont la version estivale, qui consiste à verser du café espresso sucré sur des glaçons et le décorer avec une tranche de citron. Aujourd’hui, on peut trouver le mazagran sous formes différentes et est servi par les grandes surfaces et les cafeterias les plus connues. Il constitue une boisson à la fois fraiche et hypocalorique.

Cette spécialité algérienne tient son nom d’une ville algérienne, mais aussi du gobelet, sur pied, en porcelaine, qui lui sert de contenant. Rappelons, dans un précédent classement, TasteAtlas a élu la cuisine traditionnelle algérienne comme la meilleure en Afrique.

