Tassili Airlines : un avion de la compagnie perd un pneu au décollage

La deuxième compagnie aérienne nationale a enregistré un incident qui a touché l’un de ses avions, dans la wilaya d’Illizi. Notamment au niveau de l’aérodrome de Rhourde Nouss, près du champ gazier du même nom. L’annonce a été faite la compagnie dans un communiqué publié samedi dernier.

Plus de mal que de peur, l’avion en question, un bombardier Dash8-Q400 a perdu un de ses pneus, lors de l’opération de décollage, à l’aérodrome de Rhourde Nouss, annonce la compagnie.

Un avion de Tassili Airlines victime d’un incident à Illizi

Les faits sont survenus le samedi 3 août 2024, à Illizi, le pneu de l’avion en question a éclaté, lors du décollage de l’avion, précise la compagnie filiale du groupe SONATRACH, qui ne fait état d’aucune perte matérielle ou humaine, suite à cet accident.

Par ailleurs, le transporteur aérien rassure que l’avion en question a subi les réparations nécessaires et a pu décoller le plus normalement possible. Cependant, Tassili Airlines n’a pas précisé les causes de cet incident, ni la destination de l’avion, ni le nombre de passagers qui étaient à bord.

Pour rappel, la deuxième compagnie aérienne, filiale du groupe SONATRACH, détient une flotte de 12 appareils, d’une capacité totale entre 37 et 150 passagers à bord. Ces avions sont principalement de type Boeing 737-800 et Bombardier Q400 et Q200.

Les causes de l’éclatement des pneus d’avions

Ce genre d’accident est très fréquent dans ce domaine. En effet, plusieurs compagnies aériennes font souvent face à ce genre d’incidents. D’ailleurs, récemment, c’est l’un des plus grands constructeurs aéronautiques, en l’occurrence Boeing, a subi le même accident.

Mais qu’est-ce qui cause réellement l’éclatement des pneus d’un avion ? les facteurs peuvent être nombreux. Lorsqu’un avion, lancé à grande vitesse, est contraint d’interrompre son décollage de toute urgence, ses freins, mais aussi ses pneus sont mis à rude épreuve.

En effet, la température du carbone peut atteindre les 2500°C. Ce qui va générer de la chaleur à l’intérieur des pneus, augmenter la pression et les faire éclater par la suite. Pour empêcher la survenue de ce genre accident, les avions civils, mais aussi les avions de ligne sont pourvus d’un système de dégonflage automatique.

