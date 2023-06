Tassili Airlines renforce son programme de vols interieurs avec une nouvelle ligne

Tassili Airlines inaugure une nouvelle ligne aérienne nationale à l’occasion de la saison estivale. Reliant Alger à Béchar, cette ligne sera opérationnelle dans quelques jours et les réservations sont d’ors et déjà ouvertes en ligne et en point de vente physique. Cette annonce a été faite par la compagnie aérienne dans un communiqué officiel paru ce lundi.

Tassili Airlines lance une nouvelle liaison aérienne entre Alger et Béchar

Cette nouvelle liaison entre Alger, la capitale, et Béchar, vise à faciliter les déplacements des voyageurs entre ces deux destinations. En offrant des vols réguliers, Tassili Airlines répond aux besoins croissants des passagers qui souhaitent se rendre du Sahara à la capitale, et vice versa.

Les vols seront opérés chaque dimanche et mercredi, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux voyageurs pour planifier leurs déplacements. Cette nouvelle ligne aérienne permettra également de renforcer les liens entre les deux régions et de faciliter les échanges économiques et touristiques.

Béchar, connue pour son riche patrimoine culturel et son environnement naturel exceptionnel, attire de nombreux visiteurs chaque année. Grâce à cette nouvelle liaison aérienne, il sera plus facile pour les voyageurs d’accéder à cette région et de découvrir ses attraits uniques, tels que le parc national du Tassili n’Ajjer et les paysages désertiques impressionnants.

Les réservations pour les vols entre Alger et Béchar sont déjà ouvertes, et les voyageurs peuvent réserver leurs billets dès maintenant.