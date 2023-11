Tassili Airlines relie Alger à deux nouvelles destinations

L’aéroport d’Alger connaît le renforcement de son réseau de vols grâce à l’ouverture de nouvelles lignes internationales de la part d’Air Algérie, et nationales par la deuxième compagnie nationale, Tassili Airlines. D’ailleurs, cette dernière vient d’annoncer des nouveautés dans son programme.

En cette saison du tourisme saharien, la compagnie aérienne, Tassili Airlines annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes à destination des aéroports du Sud du pays, permettant ainsi aux Algériens, de rejoindre plus facilement le Sahara et de profiter d’un voyage plus confortable.

Tourisme saharien : Tassili Airlines ouvre deux nouvelles lignes

En effet, en ce mercredi 8 novembre 2023, Tassili Airlines a annoncé le renforcement de son réseau des vols domestiques avec deux nouvelles lignes aériennes à destination du sud algériens. À partir du 14 décembre 2023, la TAL inaugurera son premier vol au départ de l’aéroport d’Alger vers celui de In Salah.

Par ailleurs, une autre ligne régulière sera aussi lancement, en même temps. Cette dernière relie l’aéroport d’Alger à celui de In Salah en passant par l’aéroport de Tamanrasset. La filiale de Sonatrach assurera la desserte de ses destinations à raison de deux vols chacune. Soit tous les lundis et mardis pour Alger – In Salah, et tous les jeudis et vendredis pour la ligne Tamanrasset – In Salah – Alger.

En l’occasion de l’annonce d’ouverture de ces deux nouvelles lignes, Tassili Airlines a fait savoir que ce renforcement de son programme des vols intervient pour répondre au besoin croissant de la population algérienne en matière de transport aérien.

Rappelons, le 5 juillet dernier, la compagnie a lancé ses vols au départ de la wilaya de Béchar à raison de deux liaisons hebdomadaires, puis elle a procédé à un autre renforcement de son programme avec une nouvelle liaison depuis l’aéroport d’Ouargla, desservie au rythme d’un vol par semaine.

| À LIRE AUSSI :

>> Nouvelle promotion chez ASL Airlines : des vols vers l’Algérie à partir de 44 euros

>> Ouverture d’une ligne aérienne directe Alger – New York : les négociations progressent