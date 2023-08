Tassili Airlines reçoit pour la 7e fois la certification internationale « IOSA » en matière de sécurité opérationnelle et de sûreté des aéronefs.

En effet, la compagnie algérienne Tassili Airlines a récemment marqué un nouveau jalon dans son parcours en obtenant, pour la septième fois consécutive, la prestigieuse certification internationale « IOSA » (IATA Operational Safety Audit). Cette certification, décernée par l’Association du transport aérien international (IATA), atteste des normes de sécurité opérationnelle, d’entretien et de sûreté des aéronefs mises en place par la compagnie. Cette réussite témoigne de l’engagement continu de Tassili Airlines envers la sécurité aérienne et terrestre, ainsi que de sa compétence dans la gestion de ses opérations.

La certification IOSA implique un processus d’audit approfondi, supervisé par des experts d’un organisme international accrédité par l’IATA. Ce processus évalue la conformité de Tassili Airlines à près de 1 000 normes et pratiques recommandées, établies par des instances telles que la Federal Aviation Administration (FAA), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les composantes essentielles de la gestion de la sécurité opérationnelle, du système de gestion de la qualité, de la gestion de crise ainsi que des aspects de formation et de qualification des employés sont minutieusement passées en revue.

Un certification qui renforce la confiance des passagers et des partenaires envers Tassili Airlines

Karim Bahar, Directeur de la communication à Tassili Airlines, souligne que cette réalisation reflète la compétence des opérations menées par la compagnie et sa volonté de se conformer aux mesures de sécurité locales et internationales. La certification IOSA, considérée comme l’étalon-or de la sécurité, de la sûreté et de la qualité opérationnelle des compagnies aériennes par l’IATA, renforce la confiance des passagers et des partenaires envers Tassili Airlines.

L’audit exhaustif a couvert différents aspects des opérations de Tassili Airlines. Les évaluations ont porté sur les opérations en vol et au sol, la maintenance, la préparation des vols ainsi que des inspections en vol et des sessions de simulateur de vol. Cette approche globale garantit que tous les domaines opérationnels de la compagnie sont soumis à des normes strictes de sécurité et de qualité.

Créée en 1998 en tant que filiale à 100% du groupe national des hydrocarbures Sonatrach, Tassili Airlines a depuis développé sa flotte pour atteindre actuellement 15 aéronefs de divers types. La compagnie dessert non seulement des lignes intérieures, mais elle joue également un rôle actif sur la scène internationale avec plusieurs vols.

Fortement ancrée dans l’industrie de l’aviation, Tassili Airlines poursuit son engagement envers l’excellence opérationnelle et la sécurité. Sa septième certification consécutive IOSA témoigne de son dévouement envers les normes les plus élevées de l’aviation et confirme sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur.