Tassili Airlines: lancement d’un nouveau mode de paiement électronique

Dans le cadre de la digitalisation du secteur des transports, plusieurs nouveautés sont en cours de réalisation en Algérie. À titre d’exemple, le lancement du portail électronique, annoncé par l’ex-ministre des Transports, Abdellah Moundji, qui regroupe plus de 40 services publics.

Dans le même sillage, la compagnie nationale aérienne a, récemment, lancé son nouveau site web qui offre davantage de fonctionnalités et facilite la navigation pour ses clients. Une initiative qui entre également dans le cadre de la digitalisation du secteur des transports en Algérie.

Par ailleurs, le lundi 19 décembre dernier, lors de son audition devant la Commission des Transports et des télécommunications à l’APN, Tassili Airlines, a fait part d’une nouveauté qui entrera en vigueur dès le mois de janvier 2023.

Tassili Airlines adopte un nouveau mode de paiement électronique

En effet, devant cette commission, le directeur général de la compagnie Tassili Airlines, en occurrence Abdessamed Ourihane, a annoncé le lancement du mode de paiement électronique selon le nouveau système IATA Pay. Et ce, à partir du mois de janvier 2023 pour tous ces vols internationaux.

Selon IATA, ce nouveau système offre aux transporteurs aériens une solution de paiement moins chère et un niveau de sécurité plus élevé. Actuellement, l’IATA Pay, qui a vu le jour au Royaume-Unis, est disponible, seulement, en Espagne, Allemagne, Autriche, Finlande, Belgique, Italie, Portugal, Inde. Mais aussi sur les marchés américains et ceux de l’Asie-Pacifique.

Le directeur général de Tassili Airlines précise que cette nouvelle initiative adoptée par sa compagnie vise à s’aligner sur les enjeux de développement des systèmes d’information du secteur aérien. Et ce, au profit des voyageurs grâce, au regroupement de tous les moyens et les infrastructures numériques. Notamment, le système de réservation via le site web de Tassili Airlines et le système de paiement électronique national.