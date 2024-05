Tassili airlines lance deux nouveaux vols à partir du 9 juin prochain

Tassili Airlines, dans un effort continu pour améliorer son offre de services, a annoncé l’introduction de deux nouvelles liaisons aériennes internes, qui débuteront le 9 juin prochain.

Selon le communiqué de la compagnie, le renforcement du programme de vols intérieurs comprendra les itinéraires suivants :

Alger – Béchar – Oran – Béchar – Alger ;

Alger – El Oued – Illizi – El Oued – Alger.

La compagnie aérienne a confirmé que l’expansion de son réseau de transport intérieur régulier, avec le lancement de ces deux nouvelles lignes régulières :

Vise à relier la capitale Alger à Oran via Béchar, et Alger à la wilaya d’Illizi via El Oued.

Ces vols seront opérés tous les dimanches, à partir du 9 juin 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager léger : Tassilli Airlines dévoile sa nouvelle offre “sans bagages”

Ces nouvelles lignes ont été créées pour assurer un service public supplémentaire au profit de la communauté nationale locale, soulignant :

L’engagement de Tassili Airlines à répondre aux besoins de transport de ses clients et à contribuer au développement économique régional.

Conditions de Tassili airlines pour les bagages en cabine

Rappelons que Tassili airlines se distingue avantageusement dans le domaine des franchises bagages.

À l’opposé d’air algérie, qui a récemment diminué sa franchise à 23 kg pour la soute et 10 kg pour la cabine ; Tassili airlines permet à ses clients en classe économique de bénéficier de 30 kg en soute et 10 kg en cabine.

Cette formule est idéale pour ceux qui souhaitent éviter les frais supplémentaires et les tracas liés à la gestion des bagages en soute.

Pour les passagers exigeants de première classe, l’expérience de vol est rehaussée grâce à une franchise de bagage généreuse.

🟢 À LIRE AUSSI : Franchise bagages : Tassili Airlines fait mieux qu’Air Algérie

Ces limites confortables permettent de voyager avec tout le nécessaire, et même plus, assurant ainsi un trajet des plus agréables. Il est important de noter que tout excédent de bagage est sujet à des frais supplémentaires.

Ces frais sont fixés à 900 dinars algériens par kg pour les liaisons entre l’Algérie et la France, et à 9 euros par kg pour les vols en provenance de France à destination de l’Algérie.

En définitive, que ce soit pour les voyageurs occasionnels ou les habitués des airs, Tassili airlines s’impose comme le choix judicieux pour une expérience de vol optimale, alliant confort et flexibilité.