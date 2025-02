Tassili Airlines élargit son offre : après la Omra, place aux vols du Hadj 2025

La seconde compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, prévoit de lancer un programme spécial pour les vols du Hadj, pour la saison 2025. Et ce, pour la première fois de l’histoire du transporteur aérien.

Cette annonce a été faite lors de l’audition du directeur général de la compagnie, en l’occurrence Abdessamad Ourihane, devant la commission des transports et des télécommunications de l’APN.

À LIRE AUSSI : Vol TUI Fly Bruxelles – Alger : une panne technique plonge les passagers dans la frayeur

Tassili Airlines : des vols spéciaux pour la saison du Hadj 2025

Le directeur général de la compagnie a expliqué que pour la première fois dans l’histoire du Tassili Airlines, le transporteur va exploiter un programme de vols du Hadj, où il assurera des vols directs vers les lieux saints. Cette initiative reflète la capacité de Tassili Airlines à s’adapter aux besoins nationaux, et à élargir sa gamme de services, tout en maintenant les normes de qualité et le respect des délais.

Après le succès du programme de la Omra pour l’année écoulée 2024, Tassili Airlines prévoit de renforcer ses services en proposant de transporter les pèlerins algériens vers les terres saintes durant la nouvelle saison du Hadj 2025.

Pour rappel, jusqu’à présent, Air Algérie partage la desserte de l’Arabie saoudite et le transport des pèlerins algériens avec la compagnie Saudia et FlyNas. L’arrivée de Tassili Airlines sur ce marché permettra de renforcer les offres proposées à cette catégorie de voyageurs.

Tassili Airlines augmente sa capacité de transport sur les lignes internationales

évoquant le bilan de l’année dernière, Ourihane a fait part du renforcement des vols domestiques de la compagnie. Notamment, avec le lancement de la ligne Alger – In Salah – Tamnrasset, à raison de deux vols par semaine, et de la ligne Alger – Béchar – Alger, au rythme de deux liaisons aériennes par semaine.

Par ailleurs, le directeur général de Tassili Airlines rappelle le lancement de la nouvelle ligne reliant Tindouf à Alger tous les dimanches. Et ce, de manière à contribuer à la promotion et au développement économique et touristique du pays.

Dans son programme de vols internationaux, Tassili Airlines a élargi son offre en augmentant le nombre de sièges proposés sur les lignes à destination de Strasbourg, Nantes et Paris, répondant ainsi aux exigences de la communauté nationale à l’étranger.

De plus, Abdessamad Ourihane a salué l’étroite collaboration avec les différents acteurs du secteur aérien en Algérie, soulignant l’importance de l’accord de coopération signé récemment avec la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, « Nous entretenons une relation complémentaire visant à améliorer les services aériens, et à renforcer la connectivité aérienne à l’intérieur et à l’extérieur du pays« , annonce-t-il.

À LIRE AUSSI : Air Algérie casse les prix : les meilleures offres pour voyager en février 2025